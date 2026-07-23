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新加坡最長壽也最健康 但帶病生活時間突破11年

專家：未來挑戰不是活更久 而是活得更健康

女性比男性更長壽 但多承受近2年疾病困擾

肌肉骨骼疾病居首 高血糖、肥胖成主要風險

新加坡雖然是全球最長壽的國家，同時也擁有全球最高的「健康預期壽命」，但最新研究指出，新加坡人晚年帶病生活的時間卻愈來愈長，反映「活得更久」並不代表「活得更健康」。其中，女性雖然平均壽命比男性更長，但必須承受更長時間的疾病與失能狀態。根據南華早報報導，這項研究由美國華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）主導，並與新加坡國立大學楊潞齡醫學院合作完成，分析1990年至2023年全球204個國家與地區的健康數據，研究成果於22日發表在國際醫學期刊《刺胳針－公共衛生》（The Lancet Public Health）。研究顯示，新加坡2023年的平均預期壽命達85.4歲，高居全球第一；健康預期壽命（Healthy Life Expectancy）則為74.1歲，同樣位居世界第一。然而，兩者之間的差距，也就是所謂的「疾病負擔差距」（Health Gap），已擴大至11.2年，代表新加坡人平均有超過11年的生命，是在罹病、失能或健康狀況不佳的情況下度過。相較於1990年的8.9年，33年間增加了2.3年，增幅達26.6%，高於全球平均21.9%的增幅。研究指出，全球204個國家與地區中，有203個國家的疾病負擔差距都呈現擴大趨勢。由於全球人口壽命增加的速度快於健康壽命，全球平均帶病生活時間也從1990年的8.8年，增加至2023年的10.7年。新加坡國立大學楊潞齡醫學院衛生統計評估研究所全球疾病負擔研究中心主任吳丹虹表示，疾病負擔差距持續擴大，反映延長壽命並不代表新增的每一年都能維持健康。她指出，新加坡下一階段面臨的挑戰，不只是持續延長國民壽命，更重要的是減少慢性疾病、失能及身體機能退化所帶來的影響，協助民眾在高齡化社會中維持健康、自主與獨立生活能力。研究也發現，新加坡女性雖然比男性長壽，但健康狀況不佳的時間也更長。2023年，新加坡女性平均預期壽命為87.5歲，高於男性的83.1歲；然而，女性平均有12.1年是在疾病或失能狀態下度過，男性則為10.4年，兩者相差約1.7年。研究指出，這與全球普遍存在的「性別健康悖論」一致，也就是女性通常比男性活得更久，但同時也經歷更多慢性疾病及失能年數。研究分析，新加坡造成疾病負擔差距最大的疾病依序為肌肉骨骼疾病、精神疾病、非故意傷害、感官疾病及心血管疾病。至於主要健康風險因素，則包括空腹血糖偏高、身體質量指數（BMI）過高、職業健康風險、高血壓及不健康飲食。研究團隊認為，新加坡未來仍須持續加強糖尿病、代謝疾病、肥胖、高血壓等慢性病防治，同時改善飲食習慣、降低職場健康風險，並重視心理健康、跌倒預防、聽力退化及肌肉骨骼疾病等問題。研究也指出，許多造成疾病負擔的疾病雖然不一定致命，卻會嚴重影響日常生活、自理能力及工作表現。因此，持續追蹤健康預期壽命與疾病負擔差距，有助政府掌握人口健康變化，作為未來醫療及公共衛生政策的重要參考依據。