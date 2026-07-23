2026縣市長選舉倒數4個月，中聯油脂致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道遊行，也讓外界再度關注其是否藉此累積政治聲量、布局2028總統大選。對此，公民教師黃益中分析，這場集會最大的政治受益者就是蔣萬安，不僅成功轉移市政焦點，更有機會站上藍營領導位置；反觀台中市長盧秀燕，則因中聯油脂事件發生在台中，政治能量恐受到衝擊。
蔣萬安搶先發動725！黃益中：最大政治利益全落他身上
黃益中今（23）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中指出，725凱道集會最早就是由蔣萬安率先發起，之後他又陸續拜會國民黨立法院黨團、立法院長韓國瑜等人，逐步整合藍營力量，因此這場活動最大的政治紅利，自然也落在蔣萬安身上。
黃益中認為，對蔣萬安而言，藉由這次的食安議題，不僅成功將外界焦點從台北市政爭議轉移開來，也登高一呼成為藍營的共主。他也直言，725壓力最大的其實是國民黨主席鄭麗文，如果當天湧入大量支持者，外界勢必會認為這股動員能量來自蔣萬安，而非國民黨中央，鄭麗文身為黨主席，角色恐怕反而顯得尷尬。
中聯油脂案重創盧秀燕？黃益中：2028政治能量恐消退
黃益中更透露，自己聽聞國民黨內部原本規劃的是8月23日才舉辦大型街頭活動，沒想到，蔣萬安率先衝出陣宣布725上凱道，藍營整個節奏被迫提前，也讓原本的規劃全盤改變。
談到2028總統布局，黃益中認為，相較於蔣萬安聲勢上升，盧秀燕反而在這波食安風暴中受到傷害。他指出，近期各縣市紛紛公布食用油抽驗情況，高雄、台南都有相關檢驗數據，而中聯油脂不僅遭外界質疑抽驗次數與檢驗項目不足，更因事件發生地就在台中，使得盧秀燕很難完全切割責任，原本累積的政治能量也跟著消退。
逼得蔣萬安投入2028？「落跑市長」恐成罩門
「蔣萬安2028就算不想選，最後可能也逼著他得選。」黃益中分析，如今盧秀燕聲勢下滑，加上韓國瑜目前無意角逐總統，而鄭麗文參選可能性也不高，最後國民黨很可能仍會把希望寄託在蔣萬安身上。黃益中表示，根據先前《震傳媒》公布的民調，超過六成台北市民不希望蔣萬安提前投入總統選戰，因此「落跑市長」恐怕將成為蔣萬安最大的政治包袱。
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黃益中今（23）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中指出，725凱道集會最早就是由蔣萬安率先發起，之後他又陸續拜會國民黨立法院黨團、立法院長韓國瑜等人，逐步整合藍營力量，因此這場活動最大的政治紅利，自然也落在蔣萬安身上。
黃益中認為，對蔣萬安而言，藉由這次的食安議題，不僅成功將外界焦點從台北市政爭議轉移開來，也登高一呼成為藍營的共主。他也直言，725壓力最大的其實是國民黨主席鄭麗文，如果當天湧入大量支持者，外界勢必會認為這股動員能量來自蔣萬安，而非國民黨中央，鄭麗文身為黨主席，角色恐怕反而顯得尷尬。
中聯油脂案重創盧秀燕？黃益中：2028政治能量恐消退
黃益中更透露，自己聽聞國民黨內部原本規劃的是8月23日才舉辦大型街頭活動，沒想到，蔣萬安率先衝出陣宣布725上凱道，藍營整個節奏被迫提前，也讓原本的規劃全盤改變。
談到2028總統布局，黃益中認為，相較於蔣萬安聲勢上升，盧秀燕反而在這波食安風暴中受到傷害。他指出，近期各縣市紛紛公布食用油抽驗情況，高雄、台南都有相關檢驗數據，而中聯油脂不僅遭外界質疑抽驗次數與檢驗項目不足，更因事件發生地就在台中，使得盧秀燕很難完全切割責任，原本累積的政治能量也跟著消退。
逼得蔣萬安投入2028？「落跑市長」恐成罩門
「蔣萬安2028就算不想選，最後可能也逼著他得選。」黃益中分析，如今盧秀燕聲勢下滑，加上韓國瑜目前無意角逐總統，而鄭麗文參選可能性也不高，最後國民黨很可能仍會把希望寄託在蔣萬安身上。黃益中表示，根據先前《震傳媒》公布的民調，超過六成台北市民不希望蔣萬安提前投入總統選戰，因此「落跑市長」恐怕將成為蔣萬安最大的政治包袱。