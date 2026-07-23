我是廣告 請繼續往下閱讀

台劇《成名在望》即將於週六（25日）開播，本劇集結金獎陣容李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚同台飆戲，第一、二集登場便火力全開，以一場「假車禍、真綁架」揭開序幕，不只有爆速飛車追逐、豪門權鬥、人骨行李袋疑雲，更讓李國毅、姚淳耀、蔡亘晏飾演的昔日高中摯友，在命運推動下再度交會，四大爆點接連引爆，緊湊節奏令人一追停不下來。《成名在望》第一季「重逢之後」的第一集開場即高潮迭起，黃迪揚飾演的盛泰集團二少東「邱隆泰」在隧道中突遭精心設計的假車禍綁架，而豪門妻「魏欣妤」（蔡亘晏 飾）被獨留狼藉的車禍現場，幸好被姚淳耀飾演的拖吊車司機「羅冠豪」發現，第一時間求援才得以脫困。隨後，李國毅詮釋的刑警「陳志偉」趕赴現場查案，與羅冠豪意外重逢。隨著邱家遭到綁匪威脅，魏欣妤為救丈夫竟選擇瞞著警方私下交付贖金。在甩開警方過程中，李國毅與蔡亘晏在環形立體停車場上演驚心動魄的飛車對峙追逐，李國毅更在車子拋錨後衝下車爆速狂奔，以肉身攔截，在車子即將衝撞千鈞一髮之際縱身跳離，魏欣妤最終揚長而去。而李國毅高超的開車與倒車技術，總是可以將兩車距離控制在最短卻不相撞，讓姚淳耀和爆花驚嘆不已，李國毅笑說：「有先跟劇組確認過要不要賠？後來就放膽開了！」另一方面，綁架案陷入重重迷霧，綁匪藏匿點尋獲的贖金行李袋內，竟赫然藏著一副白骨，讓整起綁架案瞬間急轉直下，也讓邱隆泰的生死更加撲朔迷離。姚淳耀飾演的「羅冠豪」，原本是家境優渥的高材生，卻因家庭巨變淪為修車廠黑手。首播劇情中，他為了還債在 KTV 酒店端盤子，竟遭有錢老闆當眾把酒從頭淋下羞辱，還被逼著在現場賣笑，唱跳蔡亘晏在女團時期的當紅歌曲〈Bitter Love〉。姚淳耀將角色的屈辱、壓抑與深不見底的城府詮釋得令人心疼，這場考驗人性的殘酷唱跳秀，無疑是首播令人耳目一新的大亮點！蔡亘晏（爆花）飾演的女團偶像魏欣妤，風光嫁入豪門後卻深陷婚姻地獄。飾演丈夫的黃迪揚遭綁架後，邱家上下各懷鬼胎，婆婆更懷疑是魏欣妤自導自演，有「金鐘劇影后」之稱的藝鴒飾演「邱母」一角，毫不客氣地對著爆花毒舌咒罵：「妳給我去死啊！賤人！」更衝進更衣室將她過往當偶像的珍藏唱片和應援牌全砸得稀爛。在高張力犯罪之外，《成名在望》也透過青春與成年雙時空交錯敘事，描繪三位摯友從一起談夢想、相信未來，到多年後因命運再度重逢卻早已人事全非，成年世界的猜忌、權力與利益與當初的青春歲月形成強烈對比，也讓整起綁架案背後的人性故事更加耐人尋味。