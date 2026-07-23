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美國總統於當地時間22日在喬治亞州一所高中發表演講，過程中發生了一幕令人忍俊不禁的插曲。當時川普正闡述「川普帳戶」計劃相關政策，沒想到他身後觀眾席上一名男子，竟突然「戲精」上身，成為現場意外亮點。這名男子不僅，還誇張地，完美複刻出川普極具標誌性的肢體語言與神態，動作維妙維肖，讓不少現場民眾看了忍不住偷笑，這一幕也意外搶走了演講本身的焦點，畫面相當滑稽。美國總統川普在國家廣場發表建國250週年演說時，因暴風雨來襲，主辦單位一度基於安全考量下令疏散撤離，觀眾被迫轉往附近博物館和政府大樓躲避。原訂晚間9時45分開始的演說，最終延後至晚間11時15分才登場，前後延誤將近2小時。更有趣的是，被疏散的民眾要重新入場時，還得再次經過特勤局安檢，導致部分民眾排隊排到不耐煩，乾脆直接離開，沒能等到演說開始。川普登台後也不忘回應這段插曲，喊話：「就算要我等到凌晨4時、就算台下只剩一個人，我也絕對會在這裡，我們絕不會因此退縮！」台下群眾隨即歡呼回應。同一場演說前，還有一段被外媒直播鏡頭意外捕捉到的畫面——川普在等候演說開始期間，坐在包廂裡收看福斯新聞的現場直播。當畫面切到他自己所在的包廂時，川普竟對著電視螢幕裡的自己舉手揮手打招呼，形成一種「川普看著自己打招呼」的無限反射鏡效果，這段畫面曝光後也在網路上引發熱議，被網友笑稱相當可愛逗趣。值得一提的是，這場演說當天恰逢破紀錄酷暑，現場溫度飆到攝氏39度，這波高溫甚至已迫使當地多場遊行及其他慶祝活動宣告取消，觀眾們是在暴雨疏散之前，就已經頂著這波高溫在現場排隊等候多時，可說是內外夾攻的考驗。