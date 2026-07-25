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▲查查（如圖）是金庸的孫姪女，不過兩岸歷史分隔與查查長年住台灣的關係，她從未和叔公碰過面，成為心中一大遺憾。（圖／查查 Lena Cha臉書）

本土電子流行樂團「原子邦妮」出道14年，曾經多次入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」，熱門歌曲有〈這樣我就能忘記你了〉、〈#imissyousobad〉等，近日有網友發現該團主唱查查（本名查家雯，前「櫻桃幫」主唱）擁有非常顯赫的家族背景，她的叔公正竟然是華人武俠小說一代泰斗金庸（本名查良鏞）。據了解，金庸是查查爺爺、台灣前司法部長查良鑑的堂弟，因此查查在輩分上要稱呼金庸為叔公，而查查所屬的海寧查氏家族是江南著名的名門望族，歷史上文人輩出，家族中的名人除了武俠大師金庸外，當代著名詩人、金庸的表哥徐志摩也是該家族的親戚，此外，知名民初教育家查良釗則是查查的親爺爺。資料顯示，海寧查氏在清朝康熙年間極為鼎盛，曾經創下「一門十進士，叔姪五翰林」的輝煌紀錄，康熙皇帝更親自題詞稱讚其為「唐宋以來巨族，江南有數人家」，相當風光。金庸在2018年10月30日病逝時，查查在社群平台寫下數千字的長文追悼、致敬叔公，她說自己從小到大從未親眼見過金庸一面，小時候詢問長輩為何沒見過，得到的回答總是「因為他住在香港」，長大後雖然有幾次機會隨長輩赴港探望，卻都因為工作撞期或叔公當時身體欠安而錯過，成了終身遺憾。查查提及自己從小受叔公的作品影響極深，自幼熱愛武俠文化與古裝劇，甚至連樂團的音樂創作與拍照姿勢都不自覺帶有「俠女」的中國風色彩，她當時在文中感嘆：「若不好好道別，也就沒有以後了。」並感謝叔公的作品激發了她對文字的熱愛與處事價值的思維。