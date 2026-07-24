青春山海線景觀雙層巴士自今年5月開跑以來，憑藉敞篷高視野的「移動觀景台」體驗掀起北海岸旅遊熱潮，深受遊客喜愛，並獲得高顧客滿意度，且幾乎班次開放報名後即迅速額滿。新北市政府觀光旅遊局宣布，景觀雙層巴士再進化，推出「青春山海線景觀雙層巴士週二限定團」，將於今（24）日10:00開放報名，名額有限，想搶速度要快。
新北市政府觀光旅遊局表示，青春山海線景觀雙層巴士成功串連萬里、金山、石門及淡水等北海岸節點，因名額班班都爆滿，因此加碼推出「週二限定團」升級遊程體驗。
本次「週二限定團」於今（24）日開放報名，8月18日首發啟航，此限定團最大的進化亮點，在於打破單一視角的框架，主打「不只從岸上看，也要從海上看」的立體觀光體驗。行程中可乘坐景觀雙層巴士走訪浪漫的萬里幸福廣場、鬼斧神工的維納斯海岸與駱駝峰，並漫步金山老街、小鶴基地與富貴角燈塔步道。
周二團加碼搭遊艇 還送劉家肉粽、石門老茶
為了詮釋「海上視角」，還安排於漁人碼頭搭乘專屬遊艇迎風出航，近距離飽覽壯闊的淡江大橋之美。此外，為回饋旅客熱烈支持，限定團特別加碼贈送在地必吃的「石門劉家肉粽」與甘醇溫潤的「石門鐵觀音陳年老茶」。
新北市政府觀光旅遊局提及，本次遊程延續每人988元優惠價格，本次「週二限定團」將從8月18日迎來首發，並一路舉辦至12月底。由於加開班次名額有限，有意參加的民眾請務必於7月24日上午10點準時至「青春山海線景觀巴士北海岸一日(週二限定)」活動網頁搶位。
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周二團加碼搭遊艇 還送劉家肉粽、石門老茶
為了詮釋「海上視角」，還安排於漁人碼頭搭乘專屬遊艇迎風出航，近距離飽覽壯闊的淡江大橋之美。此外，為回饋旅客熱烈支持，限定團特別加碼贈送在地必吃的「石門劉家肉粽」與甘醇溫潤的「石門鐵觀音陳年老茶」。
新北市政府觀光旅遊局提及，本次遊程延續每人988元優惠價格，本次「週二限定團」將從8月18日迎來首發，並一路舉辦至12月底。由於加開班次名額有限，有意參加的民眾請務必於7月24日上午10點準時至「青春山海線景觀巴士北海岸一日(週二限定)」活動網頁搶位。