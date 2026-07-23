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積體電路業次高 主機板補位助電子零組件業再創高

▲6月工業生產指數為139.44、製造業生產指數為142.0，均創歷史新高、連續28個正成長。（圖／經濟部統計處提供）

下半年基期高 全年仍可維持雙位數正成長

經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產指數為139.44、製造業生產指數為142.0，均創歷史新高、連續28個正成長。兩指數上半年同樣拿下同期新高，考量下半年進入出口旺季，一般將壓縮成長力道，但仍預估全年可維持雙位數正成長。據統計，6月工業生產指數為139.44、製造業生產指數為142.0，均創歷史新高、連續28個正成長；上半年工業生產指數為128.18，今年上半年製造業生產指數為130.55，均是上半年同期新高。而在主要中行業別，電子零組件業6月生產指數152.73，即便因為積體電路業受客戶訂單排程，生產指數較5月歷史新高稍微回落，至歷史次高，但受到伺服器拉抬的主機板產業補位，依然拿下歷史新高；累計1至6月較上年同期增加20.81%。電腦電子產品及光學製品業6月生產指數397.03，為歷年同月新高，並且拿下連續36個月正成長，是歷史最長正成長紀錄。傳統產業則是幾家歡樂幾家愁。基本金屬業年增7.43%，主因受惠電子零組件及動力電池需求增溫，推升相關供應鏈金屬材料生產成長；機械設備業年增17.24%，主因半導體先進製程及高階封測廠商持續提高資本支出。化學材料及肥料業主因市場需求仍疲，加以部分產品產線停車檢修或因應市況調節減產年減11.66%；汽車及其零件業因國外客戶下單保守，加以部分國內車廠為去化庫存而調節減產，年減1.72%。對於工業生產、製造業生產指數能否全年維持2成以上的年增率？經濟部統計處副處長陳玉芳說明，科技產業動能相當強勁，甚至也帶動機械設備業的正成長；其餘傳產3月以後也有出現復甦，但現在仍面臨中國傾銷及全球需求疲弱等問題。她認為，今年上半年製造業年增21.24%，下個月也預估落在22%至25.5%，但是下半年也是製造業旺季，受到高基期影響，往往年增率會出現壓縮，但仍可以維持雙位數正成長。據統計處調查，按產值計算之動向指數為50.8，預期7月生產指數將較6月增加。