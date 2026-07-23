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2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日、13日分別在中部與北部地區進行，時間皆為下午2時30分至3時，屆時將實施約30分鐘的行動數據網路降速測試。金管會今（23）日表示，這次演習以行動數據網路為範圍，不包括Wi-Fi跟固網，行動網銀與電支APP可能出現連線較慢或扣款異常狀況，若扣款有爭議可跟電支業者進行釐清，而實體ATM金融卡交易、信用卡NFC感應及離線儲值卡交易則不受影響，建議演習時也可改臨櫃或提前辦理。金管會銀行局說明，這次演習以行動數據網路為範圍，不包括Wi-Fi跟固網。在30分鐘的行動降速的演練期間，民眾使用行動網路連線到金融機構對外網站，也就是用行動網路連線的方式，包括行動銀行APP、網路銀行、電子支付APP、網路ATM、網路繳稅銀行，這些可能出現連線較慢情形，可能會部分影響交易。民眾如果有交易的需求的話，銀行局建議，採固定網路，比如Wi-Fi或有線網路的方式連線，或提前完成重要的交易，避開演練期間，或可以採臨櫃的方式來辦理。有關演習期間ATM的運作情形，民眾使用實體ATM用晶片金融卡進行交易，這部分使用專線傳輸，原則上不會受到影響，不過，若是用手機網路來辦理無卡提款，或感應、QR Code掃碼提款，或金融帳戶資訊查詢，或在全國繳費網辦理繳費服務，這就會有連線比較慢的情況。另外，民眾如果透過行動數據網路從事交易情況因網速下降會造成交易較不穩定。以電子支付APP來說，如果透過Wi-Fi連線交易可以正常使用，若是透過行動數據的網路連線，可能因為網路比較慢扣款，部分可能產生重複扣款或扣款失敗，若發生相關爭議，可以跟電子支付機構釐清爭議。在儲值卡部分，因為屬於離線交易模式，還是可以交易的，但儲值部分，若用連線交易模式，如果透過行動數據網路連線，可能會有比較慢或交易異常情況，相關爭議都是可以跟電子支付機構來釐清。至於信用卡行動裝置的感應功能，如果透過行動裝置NFC功能進行感應，這部分不會受到行動數據網路降速影響，民眾仍可用信用卡行動裝置感應，搭乘捷運或到特店來進行交易。為了因應這次演習，金融機構也會透過APP或是相關管道，提醒用戶在演習期間採，相關因應措施。在券商下單部分，證期局表示，除了使用電話下單之外，還有其他的方式像是手機可把行動網路切換至Wi-Fi下單，也可以透過固網的方式，包括透過電腦網頁或電腦下單軟體，也可以進行下單，也可以使用語音下單，也可以用臨櫃下單，這些都是替代下單方式。在保險部分，保險局指出，跟銀行、證券一樣，只是如果發生理賠案子要緊急通知，若在外面網路有問題，可以直接撥打免付費專線通知就可以。