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行政院去年訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團日前揚言刪除預算，昨天改口全數凍結。對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰今（23）日呼籲，既然桃園市長張善政宣稱桃園有潛力發展無人機相關產業，「你更應該勇敢發聲，要求國民黨立刻撤回提案，支持桃園的無人機產業」。黃世杰透過臉書發文說，無人機是這個時代最重要的戰略產業之一，也是桃園最有機會的下一個舞台，行政院去年10月訂定了為期6年、總經費442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」，要把台灣打造成「無人機民主供應鏈」的亞太中心，目標在2030年帶動產值突破400億元，這是一個攸關國防自主、產業升級，還有數萬個工作機會的長期布局。不過，黃世杰說，國民黨立法院黨團先是提案要求暫停、刪減這筆預算，在遭到產業界強烈反彈後，昨天又改口要求「全數凍結」，立法院經濟委員會今天的公聽會上，連受邀的無人機業者都憂心忡忡，直言政策一旦反覆，投入資金、設備與人力都會綁手綁腳，經濟部也示警，這將直接衝擊國內267家供應鏈廠商，甚至連救災用的無人機發展都被牽連。「我要很坦白地說，對這樣的結果，我深感遺憾，也無法認同！」黃世杰直言，桃園有最好的產業聚落，又是陸海空樞紐，本該在這波浪潮裡站上第一排，但中央的產業計畫如果被空轉，地方再有心也難為。黃世杰感嘆，產業的成長，最怕的就是政策忽冷忽熱。當烏克蘭用無人機改寫了戰爭規則，當美國和全世界的民主國家都在搶建「非紅供應鏈」，台灣好不容易站上了起跑線，卻因為藍白在立法院的政治算計，被硬生生踩下剎車，這一凍，凍住的不只是442億元的數字，更是台灣切入全球供應鏈的黃金時機，是無數工程師、工廠師傅和年輕人的飯碗，更是我們下一代的國家安全。黃世杰呼籲，藍白兩黨團請放下政治對立，回到國家與社會長遠發展的高度來看這件事，程序上有爭議，可以循正常管道釐清、補正，但請不要拿「全數凍結」當籌碼，讓整個台灣的無人機產業陪葬。「支持台灣的無人機產業，就是支持台灣的國防自主，就是支持桃園的產業與就業，就是支持我們自己的未來！」黃世杰強調，這一題，不該有朝野之分，只該有台灣，他也呼籲市長張善政，既然你今年五月宣稱，桃園有潛力發展無人機相關產業，當此刻的國民黨，正在立法院提案凍結無人機預算，「你更應該勇敢發聲，要求國民黨立刻撤回提案，支持桃園的無人機產業」。