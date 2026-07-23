我是廣告 請繼續往下閱讀

酒駕釀禍！駕駛還嘲笑勸他不要開車的朋友

美國紐約長島日前發生一起令人心碎的酒駕悲劇。一名警察法蘭馬拉加（Francisco Malaga）在法庭上含淚控訴，自己今年1月31日值勤時接獲車禍通報前往現場支援，沒想到躺在毀損車體中奄奄一息的死者，竟是他同為警察的42歲妻子愛絲皮諾薩（Patricia Espinoza），馬拉加直呼這種看著所愛的人在眼前死去的痛苦，「將伴隨我度過餘生」。馬拉加本週在法庭還原案發當天情況，「車禍發生後不久我就趕到了現場並停下車，因為那是警察的職責」。馬拉加在庭上數度哽咽落淚，「我以為我是去幫助一個素昧平生的陌生人，沒想到，我找到的竟是我的妻子愛絲皮諾薩」。馬拉加痛心表示，「我多年的警察生涯中，沒有任何訓練能讓我為那一刻做好準備。我眼睜睜看著我一生摯愛離我而去，那一幕將伴隨我度過餘生」。根據調查，肇事駕駛21歲的男子史密斯（Matthew Smith）事發前在酒館喝酒暴飲，甚至嘲笑勸他不要開車的朋友。隨後他駕駛雪佛蘭皮卡車，在限速30英里的路段以高達70英里的時速闖紅燈，猛烈撞上愛絲皮諾薩的轎車。當時史密斯體內的酒精濃度超過法定標準兩倍以上，警方隨後更在其車內搜出百加得黑蘭姆酒與酒杯。受重傷的愛絲皮諾薩被緊急送往醫院後宣告不治，留下了丈夫與兩人尚在稚齡的女兒。判決當天法庭擠滿了被害人家屬與警察同袍，連法官在聽取家屬陳述時也忍不住拭淚。死者的哥哥、現任費城警察的阿爾梅達（David Almeida）也親自出庭，向低頭不語的肇事者發出沉痛控訴。「作為一名警察，我處理過槍擊、刀刺、死亡車禍，以及無數由酒駕引起的悲劇」，阿爾梅達說道。「我曾站在悲傷的家屬身旁，以為自己能體會他們的痛苦。不，我根本不懂，直到這件事發生在我自己的家人身上」。阿爾梅達痛心疾首地補充，「沒有什麼能讓你為那一通改變一生的電話做好準備；沒有什麼能讓你為埋葬自己最好的朋友做好準備；更沒有什麼能讓你為看著一個小女孩在沒有母親的情況下長大做好準備，而這一切，只因為有人選擇在喝酒後坐上駕駛座」。最終法院宣判，史密斯（Matthew Smith）因加重車輛過失致死罪等罪名，被判處7年半至22年的有期徒刑。地方檢察官提爾尼（Ray Tierney）在判決後發表聲明指出，「任何判決都無法彌補家屬失去至親的傷痛，但今天，被告將開始為他的所作所為付出代價」。