炎熱的暑假已經快過一半了，台灣角川日前發布8月份新書預告，包括韓國熱門小說《女神們的故事：獻給達芙妮 1》，還有PTT Marvel版熱門連載靈異小說《不要去找北投那間房子》，讓夏天傳來一絲絲涼意。
高人氣韓漫小說化 PTT媽佛版經典出書
《女神們的故事：獻給達芙妮 1》（限制級）定價400元、特裝版830元
韓國Kakao Page高人氣小說，改編自大人系網漫，上架即登頂排行榜！重新詮釋著名希臘神話，完整收錄血脈賁張無刪減版，「當妳見到他，妳就絕對無法移開視線。」以愛為名的宿命，連神也難以抗衡。首刷限定贈送特典小卡，特裝版收錄漫畫單行本（含特典小卡、燙金畫板、精美書籤（一組六入）、明信片（一組四入）、銀箔海報（一組二入）。
《不要去找北投那間房子》定價340元
PTT Marvel 版話題連載「北投某間透天」單行本化，收錄大量全新內容，一探埋藏在凶宅背後的怪談內幕！房仲業者現身說法，帶您觀覽全台各地「別有玄機的詭異房子」與怪誕的人性。新聞報導的懸案、網路流傳的怪談、來路可疑的自白錄音、不寒而慄的怪誕照片……台灣恐怖小說名家路邊攤，專文推薦。首刷限定贈送「解密線索」凶宅平面圖卡3張。
台灣角川8月份「話題IP&原創書籍」預定出版新書
不要去找北投那間房子（1）
原作：阿弟仔、作者：K、插畫：Kan ／定價 340 元
請勿逗留靈異百貨（1）
作者：骨媛媛、姬雪、插畫：CLEA ／定價 320 元
魔女歌頌著童話（1）
作者：雷雷子 ／定價 350 元
鱷魚眼淚犬之花（2）
作者：碰碰俺爺、插畫：滅火器 ／定價 330 元
耳邊蜜語（7）
作者：米米卡醬 ／定價 350 元
女神們的故事：獻給達芙妮（1）
漫畫：KKAM、腳本：INKO、原作：3_jokseom／定價 400 元、特裝版 830 元
盜墓王（3）
漫畫：3B2S、腳本：Yuns(REDICE STUDIO)、 原作：SAN.G ／定價 440 元
語意錯誤（5）
原作：J.Soori、漫畫：Angy ／定價 380 元
台灣角川8月份「漫畫」預定出版新書
學長的初體驗請交給我吧（1）
作者：たまきつむぐ／定價 140 元
吸血鬼與人類的BL（1）
作者：イブキ16号 ／定價 140 元
事到如今才發現自己喜歡青梅竹馬（1）
漫畫：よむ、原作：丸戶史明／定價 140 元、特裝版 780 元
強推宅宅婚！（1）
作者：砂履シンシャ ／定價 140 元
聖母詭習（1）
作者：菅原キク ／定價 140 元
吸血鬼作家的異搜事件簿（1）
漫畫：相尾灯自、原作：澤村御影、角色原案：スカイエマ ／定價 140 元
怪異之禍 詭祕劫 （1）
原案：逢緣奇演、漫畫：クラタヒロヤス、編劇：猪原賽 ／定價 140 元
機器人作著地雷系的夢。（1）
作者：ぶりすけ ／定價 140 元
不被期望的命定伴侶（1）
漫畫：燦々サンゴ、原作：一ノ瀬七喜、角色原案：杉町のこ ／定價 140 元
藏於心底的暗室（1）
作者：雨夜幽歩 ／定價 150 元
妳是我的四葉幸運草（1）
作者：こうし ／定價 140 元
捲入班級轉移的超商店員大叔，似乎要靠勇者用不上的剩餘技能變成最強。（1）
漫畫：結城焰、原作：Narrative Works（日浦あやせ）、角色原案：鱈 ／定價 150 元
唯有偏執美女跟蹤狂能拯救崩潰邊緣的上班族（1）
作者：ちさこ ／定價 140 元
廢棄公園的流浪聖女（1）
原作：荒瀬ヤヒロ、漫畫：ちゅー太、角色原案：にもし ／定價 140 元
璀璨耀眼之人（1）
作者：御野緋奈央 ／定價 140 元
發生在近畿某處的那些事（2）
原作：背筋、漫畫：碓井ツカサ ／定價 150 元
Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recollect（2）
漫畫：阿部かなり、原作：Spider Lily ／定價 140 元
實衣與山田小姐（2）
作者：亜月ねね ／定價 140 元
今朝戀心也隨車搖曳（2）
作者：增田英二 ／定價 150 元
OMORI（2）
原作：ＯＭＯＣＡＴ、漫畫：此糸 縫 ／定價 150 元
英雄機關（2）
原作：蔡河ケイ、漫畫：高橋アキラ ／定價 140 元
米哈爾的戰場（2）
原作：濱田轟天、漫畫：藤本ケンシ ／定價 150 元
八犬傳 ‐東方八犬異聞‐（2）
作者：あべ美幸 ／定價 150 元
非專業私刑（2、3）
原作：浅村 壮平、漫畫：内藤 光太郎 ／定價 140 元
其實是繼妹。～總覺得剛來的繼弟很黏我～ （2、3）
原作：白井ムク、漫畫：堺しょうきち、角色原案：千種みのり ／定價 140 元
不老不死少女的苗床旅行記（3）
原作：ルナ・ウサギ、漫畫：ふじはん／定價：140 元、首刷特裝版 290 元
虛幻的永恆之愛（3） (完)
作者：サスケ／定價 140 元
J⇔M 殺手幼女（3）
作者：大武政夫 ／定價 150 元
奇招百出的維多利亞（3）
漫畫：牛野こも、原作：守雨、角色原案：藤実なんな ／定價 140 元
黑魔法宿舍的三惡人（3）
作者：斎藤キミオ ／定價 150 元
反派千金甜點師的有效主推攻略（3）
作者：桐原いづみ ／定價 300 元
無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（3、4）
漫畫：小神奈々、原作：米織、角色原案：仁藤あかね ／定價 140 元
靈靈總總拍不到（4）
作者：コノシマルカ／定價：130 元、首刷特裝版 280 元
唯孔冒犯，雀有此事。（4）
作者：小出もと貴／定價 150 元
霧尾粉絲後援會（5）
作者：地球のお魚ぽんちゃん ／定價 140 元
ATRI -My Dear Moments- （5）
作者：じゃこ、原作：ANIPLEX.EXE ／定價 140 元
一式警花動了戀心。 （5、6）
作者：あららぎあゆね ／定價 150 元
寶石店的女僕（6）
作者：やませちか ／定價 150 元
令和妖神斑小姐（6）
作者：ともつか 治臣 ／定價 150 元
鐵鍋料理王!! 2nd（6、7）(完)
作者：西条真二、監修：今井亮、ムラヨシマサユキ ／定價 140 元
高良同學與天城同學（5、5.5）
作者：はなげのまい 定價 200元 、定價 260 元
Lycoris Recoil 莉可麗絲（7）
漫畫：備前やすのり、原作：Spider Lily ／定價 140 元
ELDEN RING 黃金樹之路（10）
原作：FromSoftware, Inc. 、漫畫：飛田ニキイチ ／定價 140 元
妖怪旅館營業中 用料理收服鬼神的胃（11）
漫畫：衣丘 わこ、原作：友麻碧、角色原案：Laruha ／定價 140 元
陰陽眼見子（12）
作者：泉朝樹 ／定價 140 元
黑或白（13）
作者：さちも ／定價 140 元
蜻蛉高球（26、27）
漫畫：古沢優、作者：かわさき健 ／定價 150 元
台灣角川 8 月份「輕小說」預定出版新書
魔法少女的魔女審判（1）
作者：Acacia、插畫：封面插畫：梅まろ；彩頁、內文插畫：すがわら おむ、maruchi ／定價 260 元
死靈魔術的嫌疑犯（1）
作者：駄犬、插畫：遠田志帆／定價 250 元
拚命迴避團滅結局，沒想到卻全員病嬌化。（1）
作者：雨糸雀、插畫：kodamazon／定價 280 元、首刷特裝版 399 元
嫁入敵國孤立無援的我，看來似乎是最強種族魔女的樣子？（1）
作者：十夜、插畫：セレン ／定價 250 元
轉生成情色遊戲裡把伯爵千金調教成貼身女僕的反派少爺，我只想避開破滅結局（1）
作者：東夷、插畫：をん ／定價 320 元
落第賢者的學院無雙～二度轉生的最強賢者，以魔劍橫掃400年後的世界～（1）
作者：白石新、插畫：魚デニム ／定價 260 元
鄰座的高嶺之花好像是我前世的妻子。這輩子似乎依舊對我愛意滿滿。（1）
作者：渡路、插畫：雨傘ゆん ／定價 280 元
在男女力量與貞操觀念相反的異世界，人人都想把我占為己有 （1）
作者：タジリユウ、插畫：さなだケイスイ ／定價 300 元
SHANTI系列 MAFIA（1）
角色原案：水豹、作者：佐野しなの、插畫：亞門貳形、監修：wotaku ／定價 300 元
在公認最想交往的女生旁邊發現了天里同學（2）
作者：裕時悠示、插畫：たん旦 ／定價 250 元
屍王歸來～身為前勇者的我，為了阻止自己創建的中二祕密結社，再度被召喚到異世界～（2）
作者：Sty、插畫：詰め木 ／定價 280 元
成為校園三大美女的小白臉（2）
作者：曉貴貴、插畫：おりょう ／定價 250 元
無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（2）
作者：米織、插畫：仁藤あかね ／定價 260 元
放學後股長（3）
作者：甲田學人、插畫：potg ／定價 280 元
與全人類為敵（3）
作者：凪、插畫：めふぃすと ／定價 280 元
關於吃了魔獸肉就登上王位這檔事（3）
作者：駄犬、插畫：芝 ／定價 260 元
Silent Witch (10) 沉默魔女的祕密（10）
作者：依空まつり、插畫：藤実なんな／定價 250 元、特裝版 800 元、限定版 820 元
線上遊戲的老婆不可能是女生？（19）
作者：聴猫芝居、插畫：Hisasi ／定價 260 元
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《女神們的故事：獻給達芙妮 1》（限制級）定價400元、特裝版830元
韓國Kakao Page高人氣小說，改編自大人系網漫，上架即登頂排行榜！重新詮釋著名希臘神話，完整收錄血脈賁張無刪減版，「當妳見到他，妳就絕對無法移開視線。」以愛為名的宿命，連神也難以抗衡。首刷限定贈送特典小卡，特裝版收錄漫畫單行本（含特典小卡、燙金畫板、精美書籤（一組六入）、明信片（一組四入）、銀箔海報（一組二入）。
《不要去找北投那間房子》定價340元
PTT Marvel 版話題連載「北投某間透天」單行本化，收錄大量全新內容，一探埋藏在凶宅背後的怪談內幕！房仲業者現身說法，帶您觀覽全台各地「別有玄機的詭異房子」與怪誕的人性。新聞報導的懸案、網路流傳的怪談、來路可疑的自白錄音、不寒而慄的怪誕照片……台灣恐怖小說名家路邊攤，專文推薦。首刷限定贈送「解密線索」凶宅平面圖卡3張。
台灣角川8月份「話題IP&原創書籍」預定出版新書
不要去找北投那間房子（1）
原作：阿弟仔、作者：K、插畫：Kan ／定價 340 元
請勿逗留靈異百貨（1）
作者：骨媛媛、姬雪、插畫：CLEA ／定價 320 元
魔女歌頌著童話（1）
作者：雷雷子 ／定價 350 元
鱷魚眼淚犬之花（2）
作者：碰碰俺爺、插畫：滅火器 ／定價 330 元
耳邊蜜語（7）
作者：米米卡醬 ／定價 350 元
女神們的故事：獻給達芙妮（1）
漫畫：KKAM、腳本：INKO、原作：3_jokseom／定價 400 元、特裝版 830 元
盜墓王（3）
漫畫：3B2S、腳本：Yuns(REDICE STUDIO)、 原作：SAN.G ／定價 440 元
語意錯誤（5）
原作：J.Soori、漫畫：Angy ／定價 380 元
學長的初體驗請交給我吧（1）
作者：たまきつむぐ／定價 140 元
吸血鬼與人類的BL（1）
作者：イブキ16号 ／定價 140 元
事到如今才發現自己喜歡青梅竹馬（1）
漫畫：よむ、原作：丸戶史明／定價 140 元、特裝版 780 元
強推宅宅婚！（1）
作者：砂履シンシャ ／定價 140 元
聖母詭習（1）
作者：菅原キク ／定價 140 元
吸血鬼作家的異搜事件簿（1）
漫畫：相尾灯自、原作：澤村御影、角色原案：スカイエマ ／定價 140 元
怪異之禍 詭祕劫 （1）
原案：逢緣奇演、漫畫：クラタヒロヤス、編劇：猪原賽 ／定價 140 元
機器人作著地雷系的夢。（1）
作者：ぶりすけ ／定價 140 元
不被期望的命定伴侶（1）
漫畫：燦々サンゴ、原作：一ノ瀬七喜、角色原案：杉町のこ ／定價 140 元
藏於心底的暗室（1）
作者：雨夜幽歩 ／定價 150 元
妳是我的四葉幸運草（1）
作者：こうし ／定價 140 元
捲入班級轉移的超商店員大叔，似乎要靠勇者用不上的剩餘技能變成最強。（1）
漫畫：結城焰、原作：Narrative Works（日浦あやせ）、角色原案：鱈 ／定價 150 元
唯有偏執美女跟蹤狂能拯救崩潰邊緣的上班族（1）
作者：ちさこ ／定價 140 元
廢棄公園的流浪聖女（1）
原作：荒瀬ヤヒロ、漫畫：ちゅー太、角色原案：にもし ／定價 140 元
璀璨耀眼之人（1）
作者：御野緋奈央 ／定價 140 元
發生在近畿某處的那些事（2）
原作：背筋、漫畫：碓井ツカサ ／定價 150 元
Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recollect（2）
漫畫：阿部かなり、原作：Spider Lily ／定價 140 元
實衣與山田小姐（2）
作者：亜月ねね ／定價 140 元
今朝戀心也隨車搖曳（2）
作者：增田英二 ／定價 150 元
OMORI（2）
原作：ＯＭＯＣＡＴ、漫畫：此糸 縫 ／定價 150 元
英雄機關（2）
原作：蔡河ケイ、漫畫：高橋アキラ ／定價 140 元
米哈爾的戰場（2）
原作：濱田轟天、漫畫：藤本ケンシ ／定價 150 元
八犬傳 ‐東方八犬異聞‐（2）
作者：あべ美幸 ／定價 150 元
非專業私刑（2、3）
原作：浅村 壮平、漫畫：内藤 光太郎 ／定價 140 元
其實是繼妹。～總覺得剛來的繼弟很黏我～ （2、3）
原作：白井ムク、漫畫：堺しょうきち、角色原案：千種みのり ／定價 140 元
不老不死少女的苗床旅行記（3）
原作：ルナ・ウサギ、漫畫：ふじはん／定價：140 元、首刷特裝版 290 元
虛幻的永恆之愛（3） (完)
作者：サスケ／定價 140 元
J⇔M 殺手幼女（3）
作者：大武政夫 ／定價 150 元
奇招百出的維多利亞（3）
漫畫：牛野こも、原作：守雨、角色原案：藤実なんな ／定價 140 元
黑魔法宿舍的三惡人（3）
作者：斎藤キミオ ／定價 150 元
反派千金甜點師的有效主推攻略（3）
作者：桐原いづみ ／定價 300 元
無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（3、4）
漫畫：小神奈々、原作：米織、角色原案：仁藤あかね ／定價 140 元
靈靈總總拍不到（4）
作者：コノシマルカ／定價：130 元、首刷特裝版 280 元
唯孔冒犯，雀有此事。（4）
作者：小出もと貴／定價 150 元
霧尾粉絲後援會（5）
作者：地球のお魚ぽんちゃん ／定價 140 元
ATRI -My Dear Moments- （5）
作者：じゃこ、原作：ANIPLEX.EXE ／定價 140 元
一式警花動了戀心。 （5、6）
作者：あららぎあゆね ／定價 150 元
寶石店的女僕（6）
作者：やませちか ／定價 150 元
令和妖神斑小姐（6）
作者：ともつか 治臣 ／定價 150 元
鐵鍋料理王!! 2nd（6、7）(完)
作者：西条真二、監修：今井亮、ムラヨシマサユキ ／定價 140 元
高良同學與天城同學（5、5.5）
作者：はなげのまい 定價 200元 、定價 260 元
Lycoris Recoil 莉可麗絲（7）
漫畫：備前やすのり、原作：Spider Lily ／定價 140 元
ELDEN RING 黃金樹之路（10）
原作：FromSoftware, Inc. 、漫畫：飛田ニキイチ ／定價 140 元
妖怪旅館營業中 用料理收服鬼神的胃（11）
漫畫：衣丘 わこ、原作：友麻碧、角色原案：Laruha ／定價 140 元
陰陽眼見子（12）
作者：泉朝樹 ／定價 140 元
黑或白（13）
作者：さちも ／定價 140 元
蜻蛉高球（26、27）
漫畫：古沢優、作者：かわさき健 ／定價 150 元
台灣角川 8 月份「輕小說」預定出版新書
魔法少女的魔女審判（1）
作者：Acacia、插畫：封面插畫：梅まろ；彩頁、內文插畫：すがわら おむ、maruchi ／定價 260 元
死靈魔術的嫌疑犯（1）
作者：駄犬、插畫：遠田志帆／定價 250 元
拚命迴避團滅結局，沒想到卻全員病嬌化。（1）
作者：雨糸雀、插畫：kodamazon／定價 280 元、首刷特裝版 399 元
嫁入敵國孤立無援的我，看來似乎是最強種族魔女的樣子？（1）
作者：十夜、插畫：セレン ／定價 250 元
轉生成情色遊戲裡把伯爵千金調教成貼身女僕的反派少爺，我只想避開破滅結局（1）
作者：東夷、插畫：をん ／定價 320 元
落第賢者的學院無雙～二度轉生的最強賢者，以魔劍橫掃400年後的世界～（1）
作者：白石新、插畫：魚デニム ／定價 260 元
鄰座的高嶺之花好像是我前世的妻子。這輩子似乎依舊對我愛意滿滿。（1）
作者：渡路、插畫：雨傘ゆん ／定價 280 元
在男女力量與貞操觀念相反的異世界，人人都想把我占為己有 （1）
作者：タジリユウ、插畫：さなだケイスイ ／定價 300 元
SHANTI系列 MAFIA（1）
角色原案：水豹、作者：佐野しなの、插畫：亞門貳形、監修：wotaku ／定價 300 元
在公認最想交往的女生旁邊發現了天里同學（2）
作者：裕時悠示、插畫：たん旦 ／定價 250 元
屍王歸來～身為前勇者的我，為了阻止自己創建的中二祕密結社，再度被召喚到異世界～（2）
作者：Sty、插畫：詰め木 ／定價 280 元
成為校園三大美女的小白臉（2）
作者：曉貴貴、插畫：おりょう ／定價 250 元
無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（2）
作者：米織、插畫：仁藤あかね ／定價 260 元
放學後股長（3）
作者：甲田學人、插畫：potg ／定價 280 元
與全人類為敵（3）
作者：凪、插畫：めふぃすと ／定價 280 元
關於吃了魔獸肉就登上王位這檔事（3）
作者：駄犬、插畫：芝 ／定價 260 元
Silent Witch (10) 沉默魔女的祕密（10）
作者：依空まつり、插畫：藤実なんな／定價 250 元、特裝版 800 元、限定版 820 元
線上遊戲的老婆不可能是女生？（19）
作者：聴猫芝居、插畫：Hisasi ／定價 260 元