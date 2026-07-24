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高人氣韓漫小說化 PTT媽佛版經典出書

台灣角川8月份「話題IP&原創書籍」預定出版新書

▲台灣角川8月「話題IP&原創書籍」預定出版新書。（圖／台灣角川提供）

台灣角川8月份「漫畫」預定出版新書

▲台灣角川8月份「漫畫」預定出版新書。（圖／台灣角川提供）

台灣角川 8 月份「輕小說」預定出版新書

▲台灣角川 8 月份「輕小說」預定出版新書。（圖／台灣角川提供）

炎熱的暑假已經快過一半了，台灣角川日前發布8月份新書預告，包括韓國熱門小說《女神們的故事：獻給達芙妮 1》，還有PTT Marvel版熱門連載靈異小說《不要去找北投那間房子》，讓夏天傳來一絲絲涼意。韓國Kakao Page高人氣小說，改編自大人系網漫，上架即登頂排行榜！重新詮釋著名希臘神話，完整收錄血脈賁張無刪減版，「當妳見到他，妳就絕對無法移開視線。」以愛為名的宿命，連神也難以抗衡。首刷限定贈送特典小卡，特裝版收錄漫畫單行本（含特典小卡、燙金畫板、精美書籤（一組六入）、明信片（一組四入）、銀箔海報（一組二入）。PTT Marvel 版話題連載「北投某間透天」單行本化，收錄大量全新內容，一探埋藏在凶宅背後的怪談內幕！房仲業者現身說法，帶您觀覽全台各地「別有玄機的詭異房子」與怪誕的人性。新聞報導的懸案、網路流傳的怪談、來路可疑的自白錄音、不寒而慄的怪誕照片……台灣恐怖小說名家路邊攤，專文推薦。首刷限定贈送「解密線索」凶宅平面圖卡3張。不要去找北投那間房子（1）原作：阿弟仔、作者：K、插畫：Kan ／定價 340 元請勿逗留靈異百貨（1）作者：骨媛媛、姬雪、插畫：CLEA ／定價 320 元魔女歌頌著童話（1）作者：雷雷子 ／定價 350 元鱷魚眼淚犬之花（2）作者：碰碰俺爺、插畫：滅火器 ／定價 330 元耳邊蜜語（7）作者：米米卡醬 ／定價 350 元女神們的故事：獻給達芙妮（1）漫畫：KKAM、腳本：INKO、原作：3_jokseom／定價 400 元、特裝版 830 元盜墓王（3）漫畫：3B2S、腳本：Yuns(REDICE STUDIO)、 原作：SAN.G ／定價 440 元語意錯誤（5）原作：J.Soori、漫畫：Angy ／定價 380 元學長的初體驗請交給我吧（1）作者：たまきつむぐ／定價 140 元吸血鬼與人類的BL（1）作者：イブキ16号 ／定價 140 元事到如今才發現自己喜歡青梅竹馬（1）漫畫：よむ、原作：丸戶史明／定價 140 元、特裝版 780 元強推宅宅婚！（1）作者：砂履シンシャ ／定價 140 元聖母詭習（1）作者：菅原キク ／定價 140 元吸血鬼作家的異搜事件簿（1）漫畫：相尾灯自、原作：澤村御影、角色原案：スカイエマ ／定價 140 元怪異之禍 詭祕劫 （1）原案：逢緣奇演、漫畫：クラタヒロヤス、編劇：猪原賽 ／定價 140 元機器人作著地雷系的夢。（1）作者：ぶりすけ ／定價 140 元不被期望的命定伴侶（1）漫畫：燦々サンゴ、原作：一ノ瀬七喜、角色原案：杉町のこ ／定價 140 元藏於心底的暗室（1）作者：雨夜幽歩 ／定價 150 元妳是我的四葉幸運草（1）作者：こうし ／定價 140 元捲入班級轉移的超商店員大叔，似乎要靠勇者用不上的剩餘技能變成最強。（1）漫畫：結城焰、原作：Narrative Works（日浦あやせ）、角色原案：鱈 ／定價 150 元唯有偏執美女跟蹤狂能拯救崩潰邊緣的上班族（1）作者：ちさこ ／定價 140 元廢棄公園的流浪聖女（1）原作：荒瀬ヤヒロ、漫畫：ちゅー太、角色原案：にもし ／定價 140 元璀璨耀眼之人（1）作者：御野緋奈央 ／定價 140 元發生在近畿某處的那些事（2）原作：背筋、漫畫：碓井ツカサ ／定價 150 元Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recollect（2）漫畫：阿部かなり、原作：Spider Lily ／定價 140 元實衣與山田小姐（2）作者：亜月ねね ／定價 140 元今朝戀心也隨車搖曳（2）作者：增田英二 ／定價 150 元OMORI（2）原作：ＯＭＯＣＡＴ、漫畫：此糸 縫 ／定價 150 元英雄機關（2）原作：蔡河ケイ、漫畫：高橋アキラ ／定價 140 元米哈爾的戰場（2）原作：濱田轟天、漫畫：藤本ケンシ ／定價 150 元八犬傳 ‐東方八犬異聞‐（2）作者：あべ美幸 ／定價 150 元非專業私刑（2、3）原作：浅村 壮平、漫畫：内藤 光太郎 ／定價 140 元其實是繼妹。～總覺得剛來的繼弟很黏我～ （2、3）原作：白井ムク、漫畫：堺しょうきち、角色原案：千種みのり ／定價 140 元不老不死少女的苗床旅行記（3）原作：ルナ・ウサギ、漫畫：ふじはん／定價：140 元、首刷特裝版 290 元虛幻的永恆之愛（3） (完)作者：サスケ／定價 140 元J⇔M 殺手幼女（3）作者：大武政夫 ／定價 150 元奇招百出的維多利亞（3）漫畫：牛野こも、原作：守雨、角色原案：藤実なんな ／定價 140 元黑魔法宿舍的三惡人（3）作者：斎藤キミオ ／定價 150 元反派千金甜點師的有效主推攻略（3）作者：桐原いづみ ／定價 300 元無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（3、4）漫畫：小神奈々、原作：米織、角色原案：仁藤あかね ／定價 140 元靈靈總總拍不到（4）作者：コノシマルカ／定價：130 元、首刷特裝版 280 元唯孔冒犯，雀有此事。（4）作者：小出もと貴／定價 150 元霧尾粉絲後援會（5）作者：地球のお魚ぽんちゃん ／定價 140 元ATRI -My Dear Moments- （5）作者：じゃこ、原作：ANIPLEX.EXE ／定價 140 元一式警花動了戀心。 （5、6）作者：あららぎあゆね ／定價 150 元寶石店的女僕（6）作者：やませちか ／定價 150 元令和妖神斑小姐（6）作者：ともつか 治臣 ／定價 150 元鐵鍋料理王!! 2nd（6、7）(完)作者：西条真二、監修：今井亮、ムラヨシマサユキ ／定價 140 元高良同學與天城同學（5、5.5）作者：はなげのまい 定價 200元 、定價 260 元Lycoris Recoil 莉可麗絲（7）漫畫：備前やすのり、原作：Spider Lily ／定價 140 元ELDEN RING 黃金樹之路（10）原作：FromSoftware, Inc. 、漫畫：飛田ニキイチ ／定價 140 元妖怪旅館營業中 用料理收服鬼神的胃（11）漫畫：衣丘 わこ、原作：友麻碧、角色原案：Laruha ／定價 140 元陰陽眼見子（12）作者：泉朝樹 ／定價 140 元黑或白（13）作者：さちも ／定價 140 元蜻蛉高球（26、27）漫畫：古沢優、作者：かわさき健 ／定價 150 元魔法少女的魔女審判（1）作者：Acacia、插畫：封面插畫：梅まろ；彩頁、內文插畫：すがわら おむ、maruchi ／定價 260 元死靈魔術的嫌疑犯（1）作者：駄犬、插畫：遠田志帆／定價 250 元拚命迴避團滅結局，沒想到卻全員病嬌化。（1）作者：雨糸雀、插畫：kodamazon／定價 280 元、首刷特裝版 399 元嫁入敵國孤立無援的我，看來似乎是最強種族魔女的樣子？（1）作者：十夜、插畫：セレン ／定價 250 元轉生成情色遊戲裡把伯爵千金調教成貼身女僕的反派少爺，我只想避開破滅結局（1）作者：東夷、插畫：をん ／定價 320 元落第賢者的學院無雙～二度轉生的最強賢者，以魔劍橫掃400年後的世界～（1）作者：白石新、插畫：魚デニム ／定價 260 元鄰座的高嶺之花好像是我前世的妻子。這輩子似乎依舊對我愛意滿滿。（1）作者：渡路、插畫：雨傘ゆん ／定價 280 元在男女力量與貞操觀念相反的異世界，人人都想把我占為己有 （1）作者：タジリユウ、插畫：さなだケイスイ ／定價 300 元SHANTI系列 MAFIA（1）角色原案：水豹、作者：佐野しなの、插畫：亞門貳形、監修：wotaku ／定價 300 元在公認最想交往的女生旁邊發現了天里同學（2）作者：裕時悠示、插畫：たん旦 ／定價 250 元屍王歸來～身為前勇者的我，為了阻止自己創建的中二祕密結社，再度被召喚到異世界～（2）作者：Sty、插畫：詰め木 ／定價 280 元成為校園三大美女的小白臉（2）作者：曉貴貴、插畫：おりょう ／定價 250 元無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車（2）作者：米織、插畫：仁藤あかね ／定價 260 元放學後股長（3）作者：甲田學人、插畫：potg ／定價 280 元與全人類為敵（3）作者：凪、插畫：めふぃすと ／定價 280 元關於吃了魔獸肉就登上王位這檔事（3）作者：駄犬、插畫：芝 ／定價 260 元Silent Witch (10) 沉默魔女的祕密（10）作者：依空まつり、插畫：藤実なんな／定價 250 元、特裝版 800 元、限定版 820 元線上遊戲的老婆不可能是女生？（19）作者：聴猫芝居、插畫：Hisasi ／定價 260 元