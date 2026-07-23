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一名英國25歲舞蹈老師波特（Lewis Potter）今年6月來台灣，海關在他攜帶的行李箱中查獲某種特定不明物品，並將他拘留。波特堅稱不知情且行李箱是幫友人攜帶。英媒近日報導此事，家屬向英媒控訴，已超過1個月無法與波特取得聯繫。根據每日郵報報導，波特的母親安德莉娜（Andrina Law）表示，兒子原本計劃與一位朋友同行前往台灣，但該名朋友在出發前不久突然取消行程。該名朋友轉而請求波特幫忙帶行李箱。她表示，兒子認為這是他信任的人，他也沒有理由懷疑那個行李箱有任何問題。然而，海關在她兒子的行李箱內發現了某種物質後將其拘留。對此，波特多次堅決否認事先知道該特定物質的存在。波特至今仍被羈押中，波特的家人投訴英媒，他們感到心碎，在急切尋求解答的同時，已有超過一個月的時間無法與波特取得聯繫。安德莉娜表示，「我們一家的感情非常緊密，路易斯在這麼遠的地方，讓我們的生活留下了巨大的空洞。在一個多月的時間裡，我們完全無法與他聯繫，也不知道發生了什麼事。種種的不確定性、語言障礙，加上 7 個小時的時差，這成為我們家庭經歷過最艱難的災難，每一天都像是一場噩夢，我們只想知道兒子是否平安，並盡一切可能幫他度過難關。他獨自一人身在異國，無法與家人溝通，我們甚至連他的聲音都聽不到。」報導指出，波特一家表示，他們正面臨約 12,000 英鎊（約合新台幣 50 萬元）的法律費用，才能將波特帶回英國；其中調查階段需要 6,000 英鎊，若案件進入審判階段，則需再支付 6,000 英鎊。為了支付訴訟費用，波特的家人已發起群眾籌款（Crowdfunder）。英媒提到，波特畢業於利物浦劇院學校（Liverpool Theatre School），是一名專業舞蹈教師，同時也在 LP Creative 擔任導師，此次前往台灣原本只是為了度假。英媒報導引述英國外交、國協及發展事務部（FCDO）發言人說法表示：「我們正在為一名在台灣被捕的英國公民家屬提供協助，並已與當地主管機關保持聯繫。」