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台灣網壇名將謝淑薇的哥哥謝政瀛，日前甫獲選為2026年愛知－名古屋亞運網球國家隊總教練，近日卻遭週刊踢爆捲入嚴重私德與操守爭議。針對此風波，中華民國網球協會於今日正式發布聲明稿回應，強調已聯繫上謝政瀛本人，其對相關指控全盤否認；網協將秉持不預設立場之原則，靜待權責機關釐清事實，若查有實證將依規審慎處置。針對外界與體育部的關切，中華民國網球協會將做出回應表示，經聯繫謝政瀛本人，謝政瀛強調網路報導均與事實不符，並嚴正否認相關指控。網協認為，目前事件的具體事實與相關責任仍有待權責機關進一步釐清，在事實尚未明確前，協會不宜逕予認定或預作判斷。至於對本案是否與代表隊職務、組訓工作、協會規範或經費使用有關，網協表示尚待進一步釐清。協會承諾，後續若有具體事證，或經相關權責機關調查確認涉及代表隊組訓及協會內部規定，必將依相關規範及程序審慎處理。網協重申尊重司法程序及相關單位的調查，對尚待釐清之事項不預設立場或評論，並將持續掌握後續發展，視實際情形採取必要處置。同時感謝社會各界的監督，未來將持續秉持專業、公正原則，推動代表隊組訓工作，維護選手權益，期盼大眾繼續支持2026年愛知－名古屋亞運中華代表隊。據《鏡週刊》報導，共有3名女性出面控訴與謝政瀛交往期間，遭遇男方控制慾極強、肢體暴力、網路抹黃等行徑，甚至指控其涉嫌隱瞞婚姻狀態與未成年少女同居。除了感情糾紛，爆料者更加碼指控謝政瀛利用國家隊教練職務，在去年美國網球公開賽期間，私下開價1500美元（約新台幣4.8萬元）販售大會核發給教練團的通行證件與公關票牟利。針對上述多項毀滅性指控，長期以教練身分活躍於網球圈的謝政瀛，展現強硬態度反擊：「這些事我都沒做過，無從說明，也無法回應，如果亂寫，我就會提告。」