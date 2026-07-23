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◼︎高雄市7/24停水範圍一次看

▲高雄市三民區、苓雅區、前鎮區、鳳山區、仁武區以及鳥松區等行政區，將從7月24日凌晨0時停水、降壓至清晨7時。（圖／記者賴禹妡攝）

台灣自來水公司表示，高雄市明（24）日為辦理配合高雄捷運黃線Y4車站（高雄長庚醫院）的自來水管線遷移，三民區、苓雅區、前鎮區、鳳山區、仁武區以及鳥松區等行政區將有大規模停水作業，各區停水、降壓時間自凌晨0時起至清晨7時，共影響7個小時，預計共59萬戶受影響，提醒區域內民眾記得提前6小時儲水。三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶國里、寶德里、寶泰里、寶慶里、寶華里、寶民里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。苓雅區：全部。前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里、新武里、鳳東里。仁武區：全部。鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。鹽埕區：全部。鼓山區：全部。左營區：明建里、新下里、埤北里、海勝里、埤東里、新中里、福山里、菜公里、尾北里、永清里、自助里、崇實里、新上里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、廟北里、廟東里、進學里、合群里、祥和里、屏山里、路東里、廍北里、城南里、聖南里、廍南里、埤西里、聖西里、聖后里、果惠里、果貿里、頂西里、果峰里、新光里。三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。新興區：全部。前金區：全部。鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。