我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄日航酒店「星芒皓月」中秋禮盒，禮盒外觀以珠寶盒造型為設計核心。（圖／高雄日航酒店提供）

▲兩款法式西點則為禮盒注入截然不同的驚喜。（圖／高雄日航酒店提供）

近年中秋送禮市場持續朝精品化、質感化發展，兼具美感與風味的中秋禮盒已成為節慶送禮的重要選擇。漢來美食今年推出全新「情月中秋」系列禮盒，以「月映花影」為主題，將月光、花影與團圓意象融入包裝，並集結9款經典與創新風味月餅，打造兼具視覺美學與味蕾享受的中秋獻禮。高雄日航酒店推出全新限量「星芒皓月」中秋禮盒，珠寶盒造型禮盒收錄三款廣式月餅，兩款法式西點，傳統餅藝與法式甜點工藝在珠寶盒中相互輝映，為中秋送禮帶來一份既有質感又有新意的選擇。漢來「情月中秋」禮盒設計選用象徵團圓與圓滿的山茶花為主要視覺元素，以圓潤綻放的花姿傳遞溫暖且長久的情感連結。整體採暖色與柔粉色調鋪陳，搭配高透光澤印刷與金色線條勾勒花形細節，營造細膩且豐富的視覺層次；盒身則以細緻絨感材質搭配上蓋光澤設計，展現低調優雅的精品質感，讓禮盒兼具收藏價值與送禮品味。月餅風味延續漢來美食對食材品質的堅持，嚴選各地優質食材入餡，將經典工藝與現代風味巧妙結合。集結「金月奶黃」、「芋香金沙」、「經典可可」、「宇治抹茶」、「白玉蓮蓉蛋黃」、「白玉蓮蓉松子」及「棗泥核桃」等經典口味。另外，今年也推出兩款清新創新風味，滿足年輕族群對多元口感的喜好。全新口味「青檸碧螺春」以屏東檸檬結合三峽碧螺春茶，融合果香與茶韻，入口清爽甘潤；「草莓Q芯」則結合草莓、優格與Q彈麻糬，帶來酸甜清新的口感。漢來情月月餅即日起開賣，預計銷售70,000盒、創造逾6,500萬元營收。高雄日航酒店「星芒皓月」中秋禮盒，禮盒外觀以珠寶盒造型為設計核心，腰封金色放射幾何窗花鏤空呈現，隨光線流轉綻放光芒；外盒沉穩典雅，盒面金色圓月高懸、月兔環繞，側邊更藏有從新月到滿月的盈缺變化，象徵團圓時刻的到來。內含三款經典廣式月餅與兩款法式西點，每一款皆蘊含對節慶的細膩詮釋與職人精神。三款廣式月餅以本地食材溯源為核心，「麻豆白柚」嚴選台南麻豆產的白柚果肉直接入餡；「棗泥桂圓」以黑棗與白鳳豆細火慢熬；「日航X.O.醬烏魚子」則是高雄日航酒店限定口味，以桃泉中餐廳招牌瑤柱X.O.醬與高雄本地烏魚子，口味辛香帶勁、鹹鮮過癮。兩款法式西點則為禮盒注入截然不同的驚喜，「柳橙蛋糕」以糖漬柳橙絲融入蜂蜜奶油蛋糕，口感紮實濕潤，柑橘香氣帶出豐富層次；「栗子蛋糕」以栗子泥搭配糖漬栗子，再以淡雅蘭姆酒輕柔提香，是秋日限定的溫柔滋味。廣式月餅與法式西點攜手，傳統與現代結合，為中秋佳節帶來嶄新的風味體驗。「星芒皓月」中秋禮盒即日起至8月23日前預購享早鳥85折優惠。