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▲全聯宣布合作高鐵！三款便當「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」最低99元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲首波7月24日開賣5款常溫聯名甜點，還有兩款超萌造型甜點將也預計將在第二波上市。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲JHT按摩椅最低免2萬元，搭配12期分期零利率，平均每天不到55元。（圖／愛買提供）

全聯宣布合作臺灣高鐵！自7月24日起至9月3日聯名美味堂熱便當、We Sweet聯名甜點及福利熊限定周邊，除了全聯門市外，五大高鐵車站也都買得到，包括高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營，便當最低99元、甜點最低只要36元。全聯首度攜手台灣高鐵，推出三款美味堂聯名熱便當，包括「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，使用日本進口醬汁並大量選用台灣在地食材，展現支持在地農畜產品的理念。三款便當更換上高鐵主色系限定束帶。「醬香燒肉」選用100%國產台灣豬肉，優惠價99元；「照燒雞腿排」採用100%國產雞腿，搭配玉子燒與照燒醬，優惠價109元；「糖醋雞丁丼」國產雞肉搭配日式酸甜糖醋醬與季節時蔬，優惠價129元。首波7月24日開賣5款常溫聯名甜點，品項包括「杯子蛋糕」，售價36元；「特濃巧克力杯子蛋糕」售價36元；「檸檬台式馬卡龍」售價79元；「日式烤甜甜圈」售價59元；「法式奶油小點」售價49元。此外，還有兩款超萌造型甜點預計第二波上市，包括「高鐵造型燒」及「高鐵銅鑼燒」。歡慶首波聯名商品開賣，7月24日起至10月23日於高鐵快閃店掃描全支付QR Code領取回饋資格，並使用全支付購買聯名商品，單筆滿150元即享10%全點回饋。除了聯名餐食與甜點，全聯人氣吉祥物「福利熊」也首度換上高鐵列車長制服，自7月25日起至8月16日每週六日，於全聯、大全聯單筆消費滿700元，即可獲得當週指定款「福利熊 高鐵聯名多用文件夾」一個。高鐵列車長造型福利熊聯名商品也預計於8月21日開賣，包括「福利熊X台灣高鐵 絨毛娃娃」，以可愛列車長造型打造；「高鐵列車變身抱枕」，兩款商品皆可10福利點加價換購收藏。愛買則是於7月26日推出「APP會員驚喜加碼」。凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元）。近年詢問度持續攀升的按摩椅也祭出超值優惠，JHT按摩椅最低免2萬元，搭配12期分期零利率，平均每天不到55元，就能讓爸爸在家輕鬆享受舒壓按摩。