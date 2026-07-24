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▲《婚姻之後》從南宮珉、李雪鬧離婚展開故事，後續竟演變成綁匪追逐懸疑劇。（圖／IG@kbsdrama）

📌以下為本文重點：

《婚姻之後》收看平台、播出時間

《婚姻之後》劇情介紹

《婚姻之後》角色介紹

《婚姻之後》必看3大亮點

Disney+獨家韓劇《婚姻之後》由南宮珉、李雪、金大明、李尚熙主演，2026年7月4日開播，全劇共12集，每週六、日晚間更新，預計8月9日迎來大結局。故事從一場妻子綁架案開始，丈夫為了救人不惜砸下30億韓元贖金，卻一步步掉入殺人魔設下的陷阱，每集劇情都反轉再反轉，目前也與Disney+另一部熱門韓劇《金特務：本色回歸》同檔更新，讓不少劇迷直呼「每個週末都不知道先追哪一部」。《NOWNEWS今日新聞》整理《婚姻之後》收看平台、線上看連結、更新時間、劇情介紹、角色介紹與必看3大亮點，一次帶你看懂這部週末燒腦韓劇。類 型：犯罪、驚悚、懸疑、動作語 言：韓文集 數：12集主 演：南宮珉、李雪、金大明、李尚熙播出日期：2026年7月4日～2026年8月9日更新時間：每週六、日韓國平台：KBS 2TV（每週六、日晚間9點20分播出）線上看連結：《婚姻之後》講述醫師姜泰柱（南宮珉 飾）與妻子高世允（李雪 飾）鬧離婚，沒想到世允突然遭到綁架，泰柱為了救回妻子，甚至答應支付30億韓元贖金。然而事情遠比想像更複雜，不只綁匪行蹤難以捉摸，警方也逐漸將懷疑目標指向泰柱本人。隨著案件不斷反轉，泰柱必須在時間壓力下尋找真相，同時對抗躲在暗處操控一切的殺人魔，每一集幾乎都推翻前一集的真相，也讓《婚姻之後》成為近期討論度最高的懸疑韓劇之一。知名醫師，原本準備與妻子離婚，卻因一場突如其來的綁架案被迫踏上救妻之路。為了找回妻子，他不惜付出一切代價，卻也一步步被捲入巨大陰謀，甚至成為警方懷疑的頭號殺人犯。姜泰柱的妻子，鬧離婚後突然被綁架，牽扯出一連串不為人知的祕密。本劇最大反派，令人毛骨悚然的連環殺人魔。他總是頂著一張善良老實的臉，說話溫和有禮，甚至對受害者也使用敬語，下一秒卻能冷靜殺人、分屍，極致反差成為全劇最讓觀眾起雞皮疙瘩的角色。盧萬喜的妻子，表面看似溫柔平凡，實際上卻是最了解丈夫的人物之一。她冷靜、沉著，與丈夫共同隱藏驚人的祕密，李尚熙也一改《鐵拳教育》中暖心老師形象，展現令人不寒而慄的反派演技。故事從一場綁架案開始，卻不是單純的救援故事，而是每集都不斷翻轉真相，觀眾直到最後一刻都很難猜到真正的反派。金大明飾演的盧萬喜沒有歇斯底里的瘋狂，而是始終保持冷靜、禮貌，甚至帶著微笑犯案，超強反差讓許多觀眾直呼：「這種人才最可怕。」《婚姻之後》與《金特務：本色回歸》在韓國是同時段對打的韓劇，還同樣都在Disney+上架，一部主打燒腦懸疑、另一部以動作特務為主軸，一個救女兒、一個救老婆，都是近期熱門的韓劇，讓不少劇迷笑說週末最大的煩惱不是沒劇追，而是不知道該先看哪一部。