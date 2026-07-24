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▲《婚姻之後》人物關係圖。（圖／program.kbs.co.kr）

《婚姻之後》在講什麼？

為什麼綁匪盧萬喜面對30億贖金卻無動於衷？

盧萬喜犯案4大疑點

▲《婚姻之後》中，當岳父聽到「病例被翻」後，露出驚慌表情。（圖／Disney+）

▲《婚姻之後》中，不斷強調嫌犯車子的「Baby in Car」貼紙。（圖／Disney+）

韓劇《婚姻之後》播出6集後，最大的謎團已經不是「老婆能不能救回來」，而是「盧萬喜（金大明 飾）到底為什麼執著姜泰柱（南宮珉 飾）一家人？」劇中看似是一場綁架勒贖案，但隨著愈來愈多細節曝光，觀眾也發現，盧萬喜真正想要的恐怕不是錢，而是復仇，不然他不會放火燒掉8000萬韓元贖金，連加碼的30億擺在眼前都無動於衷。以下為觀眾整理好目前劇情與4大疑點，一次看懂。故事一開始圍繞在神經外科醫師姜泰柱（南宮珉 飾）與妻子高世允（李雪 飾）身上，兩人婚姻瀕臨破裂、準備離婚之際，高世允卻突然遭到綁架。綁匪盧萬喜（金大明 飾）不斷與姜泰柱展開心理戰，隨著案情愈查愈深，姜泰柱反而因各種證據成為警方頭號嫌疑犯，只能一邊找妻子，一邊設法洗清嫌疑，揭開背後真相。從目前播出的劇情來看，盧萬喜雖然一直提高贖金，但他的目的似乎從來都不是錢，像是在操控談判節奏，連受害人岳母主動加碼的10億韓元也無動於衷。更關鍵的是，他一開始拿到8000萬韓元後，竟直接一把火燒掉現金、給姜泰柱下馬威，證明金錢並非他的最終目標，更像是在折磨姜泰柱一家人、享受操控他們的過程。所以由此推斷，盧萬喜真正想完成的是復仇，而不是勒索。高東燦（張鑛 飾）是被綁票的世允爸爸、同心醫院院長，劇中多次出現他優先替VIP看診、讓沒錢病患只能苦等的橋段。這些看似日常的醫院經營方式，被觀眾認為不是隨便安排，而是在暗示高東燦曾因「生命有價」的選擇，疑似害某個家庭失去重要的人。當姜泰柱潛入同心醫院竊取病例時，高東燦的反應異常激動，他不只追問「除了病例，他還有存其他東西嗎？」還一再確認電腦裡是否還有其他資料，引起警方懷疑。觀眾推測，病例背後可能隱藏著某起醫療事故，甚至是整起事件的真正起點。當世允被綁架時，警方也發現盧萬喜早已偷偷在她的爸爸高東燦家中安裝大量針孔攝影機，一家人的一舉一動全被監控。也因為如此，他才會知道姜泰柱與高世允準備離婚，代表他的復仇計畫早就布局許久，並非臨時起意。劇中多次特寫盧萬喜車上的「Baby in Car」貼紙，猜測他和妻子原本可能育有孩子，但孩子或許因高東燦長期優先治療VIP、延誤黃金救治時間而死亡，才讓夫妻人生徹底崩潰，讓盧萬喜一步步走向瘋狂。至於前刑警李秀亨（朴丙垠 飾）的妻子，為何會成為盧萬喜第一個殺害的對象，也讓不少觀眾摸不著頭緒。隨著「Baby in Car」伏筆曝光，有人推測，李秀亨可能當年負責調查相關案件時，因辦案失誤或未查出真相，間接造成悲劇，因此盧萬喜才會將他一家列入復仇名單，率先痛下殺手。不過以上推論未獲得官方證實，觀眾想知道真相，只好每週六、日於Disney+追劇找答案。