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台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示在台灣發展組織，高雄高分院更一審逆轉，從無罪改判8年有期徒刑，最高法院認定判決無違誤，今天（23）日駁回上訴定讞。對於是否註銷周滿芝的台灣身分？陸委會發言人梁文傑今日強調，已被判刑定讞，當然會註銷。周滿芝原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，2003年嫁到台灣取得身分證，後來成立高雄市新住民姐妹關懷協會及台灣新住民關懷總會，在台招攬陸配，同時加入中國大陸「統一戰線委員會」。梁文傑表示，周滿芝的案子原來在高雄地方法院是被判無罪，主因是高雄地院法官認為周滿芝所隸屬的「陝西省愛國主義志願者協會」，還有「中國愛國主義志願者協會」，在中國大陸是登記為民間社團，高雄地院認為沒有明顯的證據顯示這兩個團體是中共控制的組織；後來在高分院更一審時，提出了一個很重要的見解，就是不是從形式上去看它是不是屬於中共的組織，而是要看它是不是受到中共的實質控制，這樣的見解也受到最高法院的肯認。梁文傑指出，每個類似的國安案件，檢調單位都是花了很大的心力，可能要好幾年才能夠起訴一個案件，但往往到法院的時候就被駁回，而且都是以一些不太能夠讓人接受的理由所駁回。不過，這次高分院提出實質控制的這項標準，受到最高法院的肯認，案子也定讞了，陸委會後續將依兩岸人民關係條例的相關規定，註銷周滿芝的台灣身分。梁文傑說，他們認為這個對於承辦國安案件的檢調單位來說，未來都是非常大的鼓舞的作用，也會很重大的改變他們這麼多年來對於國安案件或是反滲透案件比較放縱的一些狀況。