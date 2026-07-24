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救妻燒腦劇《婚姻之後》熱播中，最讓觀眾起雞皮疙瘩的不是血腥畫面，而是金大明飾演的綁匪盧萬喜，他頂著一張老實又善良的臉，講話永遠客客氣氣，甚至對被害人也全程使用敬語，下一秒卻能冷靜殺人，還若無其事和老婆討論該怎麼分屍，超強反差讓不少觀眾直呼：「這種人最可怕。」金大明在《婚姻之後》飾演的變態殺人魔盧萬喜，不是那種常見的情緒失控反派，他說話輕聲細語、臉上幾乎沒有表情，殺人前後都像平常聊天一樣自然，越是冷靜、越有禮貌，反而越讓人猜不透他下一步會做什麼。不少觀眾看完都大讚，劇組找金大明演反派根本是神選角，如果換成長相凶狠的演員，恐怕少了那種反差帶來的壓迫感；也正因為金大明有著一張「善良臉」，才讓盧萬喜每次露出微笑、說著敬語時，都比直接發狠更令人毛骨悚然，成功塑造出《婚姻之後》最令人不寒而慄的反派角色。今年45歲的金大明，高三時看了韓石圭主演的電影《八月照相館》，其中一幕父親教兒子使用遙控器的戲深深打動他，因此萌生演員夢。不過，當他向家人坦承想走演藝路時，身為牧師的父親卻極力反對，希望他繼承衣缽，金大明則說服父親：「我的傳道方式就是當演員，如果成為一名好演員，我的信念也能對別人帶來好的影響。」最後成功說服父親，朝演員之路邁進。為了考上成均館大學表演藝術系，金大明前後考了5次才如願，錄取後先入伍服役，退伍後以話劇《來鬼屋吧》正式出道，但初期大多飾演配角，直到《未生》才打開知名度。其實金大明一直給人溫暖、憨厚的形象，是不少韓劇迷熟悉的實力派演員，其中最具代表性的就是《機智醫生生活》婦產科醫師楊碩亨，個性善良又木訥，完全就是「好人代表」，也因此這次一改形象演出變態綁匪，更讓人看得頭皮發麻，反差演技再度獲得觀眾一致好評。