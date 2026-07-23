威力彩第115000059期今（23）日開獎，本期威力彩頭獎2億元，晚間20時30分將透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新7月23日（四）威力彩最新開獎號碼，以及今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，快來看看今晚能不能幸運中獎！

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🟡7月23日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區08、10、13、21、29、31，第二區07

今彩539：12、14、19、25、26。
39樂合彩：12、14、19、25、26。

3星彩：0、1、8。
4星彩：5、3、5、1。

※派彩結果以台彩官網資料為主

▲威力彩每注投注金額為100元，開獎時間為每週一及每週四晚間20時30分，倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金。（圖／記者賴禹妡攝）
▲威力彩每注投注金額為100元，開獎時間為每週一及每週四晚間20時30分，倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金。（圖／記者賴禹妡攝）
威力彩玩法一次看！怎麼買、一注多少、選號方法

威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止。

威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。

▲威力彩需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。（圖／記者陳雅雲攝）
▲威力彩需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。（圖／記者陳雅雲攝）
如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。

倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，威力彩頭獎中獎機率約為2209萬分之一。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...