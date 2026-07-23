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第一銀行金邊分行爆出就地僱用行員挪用客戶資金50萬美元，一銀今（23）日發出5點聲明，已依規定通報當地及金管會，同時，主動聯繫受影響客戶，並已填補客戶短缺金額，客戶權益不受影響，對一銀海外、整體營運及財務狀況無重大影響，也已採取法律行動並求償相關損失，亦深切檢討，強化內控，杜絕類似事件發生。對此，金管會則表示，一銀在今年7月7日已通報重大偶發，並於7月17日函報書面說明，案情主要是當地僱用的行員利用職務之便，挪用客戶資金，銀行局正依行政程序辦理中。一銀聲明中也提到，金邊分行就地僱用行員利用網銀挪用客戶資金，經查短缺金額約50萬美元，並已依規通報當地及台灣主管機關，也已主動聯繫受影響客戶，並已填補客戶短缺金額，客戶權益不受影響。一銀也強調，此案對海外、整體營運及財務狀況無重大影響，對於一銀員工誠信向來十分重視，面對不法行為絕不寬貸，針對行為人已採取法律行動並求償相關損失。針對此案，一銀深切檢討，積極改善作業缺失，以強化內控機制，杜絕類似事件再次發生。