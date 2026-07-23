我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華近貌被質疑太過纖瘦，目測體重只剩39公斤。（圖／翻攝自微博）

▲舒華主演的國片《幸福快樂的日子》日前傳出捷報，入選第51屆多倫多國際影展「特別放映」單元。（圖／記者邱曾其攝影）

韓團i-dle台籍成員舒華以雪白仙氣外貌、直率真性情圈粉無數，近年積極回家鄉發展，主演的國片《幸福快樂的日子》預計明年上映，她近日被目擊工作狀態，本來就很纖細的體態更顯清瘦，已經接近皮包骨的模樣，網友目測只剩39公斤，擔心偶像的健康狀況。網友在社群平台分享舒華出席活動的影片，可見她一頭長髮挽起，穿黑色細肩帶內衣外搭小背心，下半身著蕾絲滾邊的牛仔喇叭褲，露出天鵝頸、鎖骨線條，兩條手臂細小如竹竿，還疑似因為過瘦導致走動時肩帶支撐不住而滑落，肉眼推測女神的體重可能不到40公斤。見到舒華的近貌，網友議論紛紛，「曾經的餃子寶寶現在只剩餃子皮了啊！女明星的身材管理真是太牛了，是怎麼做到又瘦還有力氣唱跳的啊」、「這腰也太細了吧」、「好瘦一條人」、「真的瘦好多啊」、「咋减的哇？為什麼我不行」、「瘦到脫相了，之前還挺好的，現在感覺跳舞也有氣無力的。」舒華首部主演的電影處女作《幸福快樂的日子》4月底殺青，同台卡司還有陳璇、蔡凡熙、楊貴媚和高捷等實力派演員，該片日前傳出捷報，正式入選第51屆多倫多國際影展「特別放映」單元，屆時將進行世界首映。