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Google強烈反彈 揚言提告

美歐科技戰加劇 川普政府威脅實施關稅報復

歐盟執行委員會（European Commission）於23日宣布，針對美國科技巨頭Alphabet旗下的Google開出8.9億歐元（約10億美元、323億元新台幣） 的天價罰單，主因是Google違反了歐盟旨在遏止科技巨頭壟斷力量的《數位市場法》。根據《路透社》報導，雖然開出重罰，但歐盟監管機構同時對Google為了符合法規所做出的努力給予正面肯定，並表示雙方正進行「建設性對話」，這意味著Google後續可能得以避免面臨更進一步的每日違約罰款。這項裁決再次凸顯了歐洲打擊科技巨頭壟斷、維護市場公平競爭的堅定決心，即便此舉持續招致美方的強烈批評與關稅報復威脅。根據歐盟執委會發布的裁決細節，本次罰款分為兩大部分：Google被指控在其搜尋結果中，不當偏袒自家的購物、飯店、交通及體育賽事結果，打壓競爭對手。Google限制應用程式開發者，阻止其免費引導用戶至競爭對手的App商店或外部網站購買更便宜的服務。這是Google首度因違反《數位市場法》而挨罰，但若算上過去近20年來因各項反競爭行為被開罰的紀錄，全球累計罰款總額已高達103.8億歐元。面對美方的強烈不滿，歐盟反壟斷主管里貝拉（Teresa Ribera）強調，「我們的責任與義務是執行法律，確保我們的法律得到充分尊重」。歐盟科技主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）指出，「《數位市場法》旨在確保市場擁有公平競爭的環境，這些裁決是為了確保競爭機制依然有效」。針對歐盟的處分，Google擁有60天的時間做出改善，包括以公平且無歧視的方式對待競爭對手，並開放App開發者自由引導用戶。然而，Google對此裁決提出嚴正抗議，並透露不排除將歐盟執委會告上法庭。Google全球事務總裁沃克（Kent Walker）發布聲明表示，「為了配合規定，我們不得不拆除歐洲使用者喜愛的即時搜尋功能，例如飯店、機票與餐廳的即時價格與預訂狀況，並破壞Google Play的安全防護」。沃克痛批，「這根本不是公平競爭，而是由一小群自私的投訴者所驅動的『產品退化』，最終承擔傷害的是歐洲的企業與消費者。監管應該是要讓產品變得更好，而不是變差」。這起裁決無疑讓美歐之間的貿易緊張關係雪上加霜。美國總統川普（Donald Trump）對歐洲頻頻針對美企打壓表達強烈不滿，先前已威脅將以關稅措施進行報復，美國國會議員亦持續向歐盟施壓。本次針對Google的處分，是歐盟《數位市場法》生效以來開出的第三波重罰，此前蘋果與Meta已於去年4月分別遭到該法裁罰。