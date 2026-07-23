「連淨綠色科技股份有限公司」於21日晚間自主通報製造的「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘2.9μg/kg 不符規定，立即啟動回收、預防性下架。而新北衛生局今（23）日晚間發布新聞稿指出，截至今日止，消費者端回收33瓶、架上已無問題批號產品，回收作業持續進行；另外此次連淨苦茶籽原料為「中國輸入」，而驗收時已取得檢驗合格證明。
新北衛生局指出，連淨公司自主通報其生產連淨苦茶油檢出苯駢芘不合格，已販售939瓶，截至今日自消費者端回收33瓶，架上已無問題批號產品，回收作業持續進行中。
新北衛生局表示，此次連淨苦茶籽原料為連淨公司自「中國」輸入，驗收時已取得該批原料苯駢芘檢驗合格證明，油品檢出苯駢芘是否與原料或製程相關，業者應納入檢討改善方向，以確保產品品質安全性。
油品檢出致癌物 新北將開專家會議
因應近期油品檢出苯駢芘超標事件，新北衛生局表示，將召開專家會議，邀集食用油脂加工領域專家學者，就該產業加工製程及「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」共同討論油品精進管理，並提供轄內食品業者參考。
新北衛生局提醒，消費者若曾購買到問題批號產品，請立即暫停食用，相關退換貨資訊可參考連淨公司、棉花田生機園地及統一生機超市網站，或至新北市食材登錄平台食安事件專區查詢。
針對「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標，新北衛生局會同衛福部食藥署前往現場查核，經查業者此次生產該批苦茶油共5024罐(1932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售。
「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售。2款共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。
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新北衛生局表示，此次連淨苦茶籽原料為連淨公司自「中國」輸入，驗收時已取得該批原料苯駢芘檢驗合格證明，油品檢出苯駢芘是否與原料或製程相關，業者應納入檢討改善方向，以確保產品品質安全性。
油品檢出致癌物 新北將開專家會議
因應近期油品檢出苯駢芘超標事件，新北衛生局表示，將召開專家會議，邀集食用油脂加工領域專家學者，就該產業加工製程及「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」共同討論油品精進管理，並提供轄內食品業者參考。
新北衛生局提醒，消費者若曾購買到問題批號產品，請立即暫停食用，相關退換貨資訊可參考連淨公司、棉花田生機園地及統一生機超市網站，或至新北市食材登錄平台食安事件專區查詢。
針對「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標，新北衛生局會同衛福部食藥署前往現場查核，經查業者此次生產該批苦茶油共5024罐(1932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售。
「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售。2款共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。
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