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▲2026山海藝術節將於8月1日至15日登場。（圖／翻攝畫面）

▲基隆市文化觀光局局長江亭玫。（圖／翻攝畫面）

透過藝文展演重新詮釋港都魅力，2026 山海藝術節將於8月1日至15日展開，今年以「孩在飛翔」為主題，串聯國門廣場、要塞司令部及七堵鐵道紀念公園三大場域，透過馬戲、音樂、戲曲、布袋戲及跨域藝術展演，將山、海、城轉化為文化舞台，讓親子輕鬆走入藝術日常。2026山海藝術節延續「城市就是劇場」的理念，以「飛翔」為策展核心，象徵孩子勇敢逐夢，也代表城市持續創新的企圖。基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，適逢基隆400年，基隆400 是回望歷史與展望未來的重要契機，山海藝術節作為具代表性的夏季藝文品牌，今年目標是讓藝術真正走入社區。藉由主動將表演團隊帶進城市角落與藝文特區，讓民眾在自家附近就能接觸專業展演，重新感受山、海、城交織的文化風景。期間適逢八月父親節，江亭玫鼓勵父親們能藉此走出戶外與孩子同樂放鬆。為了拉長親子的相處時光，現場除了表演，更規劃特色市集、手作體驗與街頭藝人展演，還有飯店住宿與遊樂設施等抽獎環節，希望透過豐富的互動，讓參與家庭在活動場域停留更久，為今年夏天留下深刻的陪伴記憶。活動集結國內多組知名表演團隊共同演出，包括唐美雲歌仔戲團、霹靂布袋戲、臺灣特技團、優尼克當代馬戲團、創造焦點、馬戲之門、刺點創作工坊、神色舞等，並邀請在地表演團隊共同參與，涵蓋歌仔戲、布袋戲、馬戲、戲劇、舞蹈、偶戲及原住民文化展演，展現傳統與當代表演藝術交融的多元風貌。同時，首場活動適逢8月1日原住民族日，特別邀請八斗國小原舞隊揭開序幕，並由臺灣特技團帶來原住民主題馬戲作品《大地脈動 Pulse of Formosa》，展現台灣多元文化的生命力。2026山海藝術節將於8月1日、2日在基隆市國門廣場登場，活動時間分別為下午4時至晚間8時30分及下午4時至晚間7時30分；8月8日移師基隆要塞司令部，活動時間為下午3時30分至晚間7時40分；8月15日則在七堵鐵道紀念公園舉行，活動時間為下午3時30分至晚間8時10分。透過不同場域串聯基隆山海景觀與歷史文化，打造兼具藝術展演與城市特色的夏日盛會。文化觀光局表示，期待透過山海藝術節深化基隆夏季文化品牌，讓「孩在飛翔」不只是今年的主題，更成為這座城市持續向前、勇敢追夢的精神象徵，邀請民眾一同走進基隆，感受藝術與城市交織的獨特魅力。