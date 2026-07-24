小孟老師分析今（24）日十二星座運勢，財運方面，處女座逆勢把握機會，天秤座加強資產配置，雙魚座的投資眼光還不錯，除此之外，還有十二星座的幸運色、貴人與小人，快來看看你的一日運勢吧！
牡羊座：
工作：合作互助互利
感情：與曖昧者獨處
財運：加強資產分散
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
金牛座：
工作：職場受人賞識
感情：萬眾矚目創新
財運：抓住投資熱點
金牛幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：天蠍
雙子座：
工作：交際適時讚美
感情：心靈契合默契
財運：投資持續學習
雙子幸運色：棕色
貴人：射手
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：勇於表達自我
感情：多些撒嬌調情
財運：瞭解市場政策
巨蟹幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
獅子座：
工作：人際關係圓滑
感情：為伴侶做家事
財運：投資備有預案
獅子幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：天秤
處女座：
工作：工作態度認真
感情：心手相連快樂
財運：逆勢把握機會
處女幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
天秤座：
工作：外出洽談獲利
感情：微笑引人注意
財運：加強資產配置
天秤幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：求才門路增多
感情：帥氣睿智表現
財運：防止過度投資
天蠍幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座：
工作：工作集中精神
感情：大膽告白成功
財運：果斷投資行動
射手幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：射手
魔羯座：
工作：工作氣氛濃烈
感情：經驗分享成長
財運：規避不明風險
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：雙子
水瓶座：
工作：信用品德良好
感情：多些甜言蜜語
財運：降低資金風險
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙魚座：
工作：事業版圖擴增
感情：輕鬆共進晚餐
財運：有投資的眼光
雙魚幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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工作：合作互助互利
感情：與曖昧者獨處
財運：加強資產分散
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
金牛座：
工作：職場受人賞識
感情：萬眾矚目創新
財運：抓住投資熱點
金牛幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：天蠍
雙子座：
工作：交際適時讚美
感情：心靈契合默契
財運：投資持續學習
雙子幸運色：棕色
貴人：射手
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：勇於表達自我
感情：多些撒嬌調情
財運：瞭解市場政策
巨蟹幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
獅子座：
工作：人際關係圓滑
感情：為伴侶做家事
財運：投資備有預案
獅子幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：天秤
處女座：
工作：工作態度認真
感情：心手相連快樂
財運：逆勢把握機會
處女幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
天秤座：
工作：外出洽談獲利
感情：微笑引人注意
財運：加強資產配置
天秤幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：求才門路增多
感情：帥氣睿智表現
財運：防止過度投資
天蠍幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座：
工作：工作集中精神
感情：大膽告白成功
財運：果斷投資行動
射手幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：射手
魔羯座：
工作：工作氣氛濃烈
感情：經驗分享成長
財運：規避不明風險
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：雙子
水瓶座：
工作：信用品德良好
感情：多些甜言蜜語
財運：降低資金風險
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙魚座：
工作：事業版圖擴增
感情：輕鬆共進晚餐
財運：有投資的眼光
雙魚幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。