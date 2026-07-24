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小孟老師分析今（24）日十二星座運勢，財運方面，處女座逆勢把握機會，天秤座加強資產配置，雙魚座的投資眼光還不錯，除此之外，還有十二星座的幸運色、貴人與小人，快來看看你的一日運勢吧！牡羊座：工作：合作互助互利感情：與曖昧者獨處財運：加強資產分散牡羊幸運色：淡藍色貴人：處女小人：獅子金牛座：工作：職場受人賞識感情：萬眾矚目創新財運：抓住投資熱點金牛幸運色：灰色貴人：天秤小人：天蠍雙子座：工作：交際適時讚美感情：心靈契合默契財運：投資持續學習雙子幸運色：棕色貴人：射手小人：水瓶巨蟹座：工作：勇於表達自我感情：多些撒嬌調情財運：瞭解市場政策巨蟹幸運色：綠色貴人：雙子小人：處女獅子座：工作：人際關係圓滑感情：為伴侶做家事財運：投資備有預案獅子幸運色：銀色貴人：獅子小人：天秤處女座：工作：工作態度認真感情：心手相連快樂財運：逆勢把握機會處女幸運色：紫色貴人：金牛小人：雙魚天秤座：工作：外出洽談獲利感情：微笑引人注意財運：加強資產配置天秤幸運色：白色貴人：魔羯小人：巨蟹天蠍座：工作：求才門路增多感情：帥氣睿智表現財運：防止過度投資天蠍幸運色：黃色貴人：雙魚小人：金牛射手座：工作：工作集中精神感情：大膽告白成功財運：果斷投資行動射手幸運色：金色貴人：水瓶小人：射手魔羯座：工作：工作氣氛濃烈感情：經驗分享成長財運：規避不明風險魔羯幸運色：咖啡色貴人：牡羊小人：雙子水瓶座：工作：信用品德良好感情：多些甜言蜜語財運：降低資金風險水瓶幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：牡羊雙魚座：工作：事業版圖擴增感情：輕鬆共進晚餐財運：有投資的眼光雙魚幸運色：金色貴人：巨蟹小人：魔羯