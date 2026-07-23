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▲中鋼公司舉辦中鋼福利委員會附設托嬰中心揭幕啟用儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部部長洪申翰致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司22日，在高雄市中鋼集團會館3樓，舉辦中鋼福利委員會附設托嬰中心揭幕啟用儀式，期為中鋼員工照顧措施再添重要拼圖，中鋼公司未來將持續攜手政府及中鋼福利委員會，讓同仁安心工作、放心生養，以企業「暖實力」守護員工家庭，打造友善育兒職場，共創幸福職場。中鋼公司福利委員會附設托嬰中心揭幕啟用儀式，是由中鋼公司董事長黃建智、中鋼企業工會理事長楊乙記、中鋼公司總經理兼福利委員會主任委員陳守道等人共同主持，勞動部部長洪申翰、勞動福祉退休司副司長陳惠蓉、經濟部國營司副司長劉起孝、高雄市政府勞工局局長江健興、社會局局長蔡宛芬，以及中鋼公司獨立董事王世坤、執行副總經理劉宏義、福利委員會勞方委員召集人徐一忠、台灣托育協會理事長包崇明等人與會。勞動部部長洪申翰表示，面對少子化趨勢，政府積極營造友善育兒環境，勞動部今(115)年也推出「強化企業托育」獎勵措施，鼓勵企業投入職場托育，中鋼公司呼應政策方向，考量許多年輕同仁正值育兒階段，繼設置幼兒園後，再成立托嬰中心，形成完整幼兒照護鏈，協助員工兼顧工作與家庭，展現落實社會責任及厚植人才永續的具體行動。洪申翰說，勞動部正全力推動「照顧不離職」政策，企業自設托育不只是福利，更是攬才與留才的核心戰略，配合政府「人口對策新戰略」，企業設置托育設施除最高可獲新台幣500萬元補助外，後續營運、人事費用及員工減免收托費用，勞動部都將給予支持協助，並再享有200%營業費用扣抵減稅優惠，期持續與中鋼這樣的產業領頭羊企業互相支持、共同打拼。中鋼公司董事長黃建智指出，社會正面臨少子化考驗，協助青年安心成家、兼顧工作與家庭已是企業永續發展的重要課題，中鋼公司始終相信，唯有讓員工安心工作、家庭幸福安定，企業才能持續成長，創造更大社會價值，眼前的托嬰中心不僅是安全、專業、溫馨的托育場所，更是中鋼公司回應社會需求，打造幸福職場、落實友善育兒及實踐企業永續的重要里程碑。黃建智感謝高雄市政府與勞動部長期推動友善托育與勞工照顧政策，以及董事會、企業工會的支持，還有福委會、台灣托育協會與所有投入規劃籌設的同仁夥伴，因為大家的共同努力，才促成托嬰中心順利啟用，他說，中鋼未來會持續溫暖陪伴每位同仁，讓同仁兼顧工作與家庭，也讓企業與家庭攜手共好。高雄市政府勞工局局長江健興說，中鋼繼幼兒園後再增設0至2歲托嬰中心，讓員工享有完整的育兒支持，堪為幸福企業典範，江健興並說，高雄市政府向來以高標準把關托育安全，樂見中鋼以完善監控與專業管理守護幼兒，未來將攜手中央鼓勵更多企業投入托育，並代表市長陳其邁感謝中鋼為高雄樹立榜樣。中鋼企業工會理事長楊乙記強調，托嬰中心是經勞資協商爭取而來的具體成果，設施與團隊均屬一流水準，感謝中鋼經營團隊不僅照顧員工福祉與家庭，更以勞資攜手合作共創雙贏，也感謝勞動部對企業友善育兒環境的政策支持與補助，以及高雄市社會局、勞工局在籌設過程中給予的行政指導與資源協助。