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泰國南部與馬來西亞接壤的武裝分子疑似經過縝密策劃，偽裝成軍人及穆斯林婦女，分乘皮卡車與機車突襲一處軍方檢查站，持等槍械瘋狂掃射，並投擲土製炸彈，整起攻擊僅約便造成，其中包括一名3歲女童及一名10歲男童。根據泰國警方與軍方調查，事件發生於22日晚間左右，地點位於陶公府拉艾區（Rangae）一處軍方檢查站。監視器畫面顯示，攻擊行動由超過10名槍手分成兩組執行：第一組6人身穿黑色服裝、打扮類似軍人，搭乘黑色日產皮卡車抵達，車斗上的槍手手持M16及AK-47突擊步槍朝檢查站猛烈掃射。另一組則騎乘機車尾隨，其中一名槍手甚至穿著黑色穆斯林女性罩袍作為掩護，持AK-47及11毫米手槍負責警戒及火力支援，整起攻擊行動展現高度組織與分工。警方表示，當皮卡車靠近檢查站後，槍手立即朝現場執勤的士兵開火，3名士兵當場中彈倒地。武裝分子隨後停車，再對倒地士兵補槍，並壓制掩體內另外2名士兵，最終造成留守的5名士兵全數殉職。犯案後，槍手還搜刮殉職士兵的裝備，搶走4把折疊式AK-47步槍、1把11毫米手槍、4個彈匣以及5件防彈背心，離去前再投擲一枚土製管狀炸彈掩護撤退，從襲擊、搜刮武器到逃離現場，全程僅約90秒。軍方透露，該檢查站平時由士兵駐守，但案發當天正巧有3人休假，只剩5人留守，武裝分子疑似事先掌握兵力配置，精準挑選防守最薄弱時機發動攻擊，顯示這起攻擊事前經過相當程度的情報蒐集與規劃。警方與鑑識人員事後在現場發現超過彈殼，包括M16、AK-47及11毫米手槍等多種武器。案發約1小時後，警方在鄰近斯里沙空區（Si Sakhon）尋獲嫌犯使用的黑色皮卡車，但車輛已遭縱火焚毀，且懸掛假車牌，目前正透過車身號碼追查真正車主及嫌犯身分。交火期間共有6名平民遭流彈波及，其中一名大腿中彈傷勢嚴重，已送往陶公府拉查納卡林醫院接受治療；另外包括一名在內的5名輕傷者，經治療後已返家休養。泰國政府發言人拉恰達·達納迪萊克（Rachada Dhnadirek）事後發表聲明，強烈譴責此次事件屬於恐怖攻擊，表示暴力行動不僅造成無辜傷亡，更嚴重威脅國家安全，也對政府持續推動的南部和平進程造成重大打擊。泰國南部部分地區，因歷史、宗教與民族因素，長年受到分離主義武裝衝突困擾。根據「深南觀察」（Deep South Watch）統計，自2004年衝突升高以來，已造成超過喪生，是東南亞地區延續最久的內部武裝衝突之一。雖然泰國與馬來西亞自2013年起展開和平談判，並由馬來西亞居中斡旋，但談判多年來進展有限。泰國政府今年4月才任命新的談判代表，希望重啟與主要武裝組織**「民族革命陣線」（BRN）**的對話，但正式會談至今仍未恢復，在此敏感時刻爆發重大恐攻，也讓泰南局勢再度蒙上陰影。