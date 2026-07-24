占卜師「道境塔羅」分析十二生肖今（24）日工作運勢與建議，屬蛇容易因為工作和生活失衡感到疲憊，建議放慢腳步，先照顧好自己，屬猴競爭壓力不小，但相信自己有能力守住位置，屬鼠今天有機會迎來新的轉機。
鼠
今天有機會迎來新的轉機，過去努力的成果開始浮現。建議勇敢做出決定，把握重新出發的機會，別再停留在過去。
牛
工作發展逐漸朝理想方向前進，適合規劃下一步目標。建議放眼長遠，提前布局，未來將有更多成長空間。
虎
容易因缺乏信心而懷疑自己的能力，即使有機會也不敢踏出第一步。建議相信自己的實力，別讓負面想法限制了發揮。
兔
有機會擺脫壓力或不適合自己的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢改變，不要再被舊有習慣束縛。
龍
今天人際互動順利，適合談合作、拜訪客戶或建立新關係。建議保持真誠與熱情，容易獲得他人的支持。
蛇
容易因工作與生活失衡而感到疲憊，也可能過度照顧他人而忽略自己。建議適時放慢步調，先照顧好自己的狀態。
馬
容易因資訊不足或過度猜測而影響判斷。建議重要事情多確認一次，不要讓情緒左右決策。
羊
今天容易獲得滿意的成果，也有機會聽到好消息。建議保持感恩的心態，把握眼前的順利時機。
猴
競爭壓力仍在，但你有能力守住自己的位置。建議堅持立場，同時保持彈性，將更容易脫穎而出。
雞
團隊合作容易出現溝通落差，分工也可能不夠順利。建議多花時間協調，避免因誤解影響效率。
狗
容易因過度付出或情緒消耗而感到疲憊。建議設下界線，把時間留給自己，才能維持最佳工作狀態。
豬
容易因過去的遺憾影響心情，讓自己忽略眼前的機會。建議放下已經無法改變的事情，把焦點放回現在。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天有機會迎來新的轉機，過去努力的成果開始浮現。建議勇敢做出決定，把握重新出發的機會，別再停留在過去。
牛
工作發展逐漸朝理想方向前進，適合規劃下一步目標。建議放眼長遠，提前布局，未來將有更多成長空間。
虎
容易因缺乏信心而懷疑自己的能力，即使有機會也不敢踏出第一步。建議相信自己的實力，別讓負面想法限制了發揮。
兔
有機會擺脫壓力或不適合自己的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢改變，不要再被舊有習慣束縛。
龍
今天人際互動順利，適合談合作、拜訪客戶或建立新關係。建議保持真誠與熱情，容易獲得他人的支持。
蛇
容易因工作與生活失衡而感到疲憊，也可能過度照顧他人而忽略自己。建議適時放慢步調，先照顧好自己的狀態。
馬
容易因資訊不足或過度猜測而影響判斷。建議重要事情多確認一次，不要讓情緒左右決策。
羊
今天容易獲得滿意的成果，也有機會聽到好消息。建議保持感恩的心態，把握眼前的順利時機。
猴
競爭壓力仍在，但你有能力守住自己的位置。建議堅持立場，同時保持彈性，將更容易脫穎而出。
雞
團隊合作容易出現溝通落差，分工也可能不夠順利。建議多花時間協調，避免因誤解影響效率。
狗
容易因過度付出或情緒消耗而感到疲憊。建議設下界線，把時間留給自己，才能維持最佳工作狀態。
豬
容易因過去的遺憾影響心情，讓自己忽略眼前的機會。建議放下已經無法改變的事情，把焦點放回現在。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。