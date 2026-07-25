小孟老師分析今（25）日十二星座運勢，牡羊座幸運色是金色，金牛座要把握投資時機，雙子座桃花變多，巨蟹座投資要有耐心，獅子座會遇到願意提拔你的長官哦！
牡羊座：
工作：邏輯推演縝密
感情：尊重對方家庭
財運：擇優投資風險
牡羊幸運色：金色
貴人：雙子
小人：處女
金牛座：
工作：客人回流量多
感情：戀愛層次提升
財運：把握投資時機
金牛幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：牡羊
雙子座：
工作：事業有聲有色
感情：桃花機會增多
財運：瞭解公司業績
雙子幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：工作有目標感
感情：主動才有機會
財運：投資更有耐心
巨蟹幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
獅子座：
工作：長官願意提拔
感情：互相理解對方
財運：加強行情調查
獅子幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤
處女座：
工作：與人互動和諧
感情：珍惜彼此關係
財運：掌握公司訊息
處女幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座：
工作：廣招賢能人士
感情：順其自然強運
財運：手握現金機會
天秤幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座：
工作：技能有望提升
感情：良好信用有助
財運：分散投資管理
天蠍幸運色：銀色
貴人：射手
小人：天蠍
射手座：
工作：懂得讚美誇獎
感情：分享生活喜悅
財運：關注資本市場
射手幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：企劃創意十足
感情：表達愛慕之情
財運：加強投資智慧
魔羯幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：有利與人互動
感情：保持理智付出
財運：避免錯失趨勢
水瓶幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚
雙魚座：
工作：與優秀人合作
感情：善解人意好評
財運：加強投資效益
雙魚幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：邏輯推演縝密
感情：尊重對方家庭
財運：擇優投資風險
牡羊幸運色：金色
貴人：雙子
小人：處女
金牛座：
工作：客人回流量多
感情：戀愛層次提升
財運：把握投資時機
金牛幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：牡羊
雙子座：
工作：事業有聲有色
感情：桃花機會增多
財運：瞭解公司業績
雙子幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：工作有目標感
感情：主動才有機會
財運：投資更有耐心
巨蟹幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
獅子座：
工作：長官願意提拔
感情：互相理解對方
財運：加強行情調查
獅子幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤
處女座：
工作：與人互動和諧
感情：珍惜彼此關係
財運：掌握公司訊息
處女幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座：
工作：廣招賢能人士
感情：順其自然強運
財運：手握現金機會
天秤幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座：
工作：技能有望提升
感情：良好信用有助
財運：分散投資管理
天蠍幸運色：銀色
貴人：射手
小人：天蠍
射手座：
工作：懂得讚美誇獎
感情：分享生活喜悅
財運：關注資本市場
射手幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：企劃創意十足
感情：表達愛慕之情
財運：加強投資智慧
魔羯幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：有利與人互動
感情：保持理智付出
財運：避免錯失趨勢
水瓶幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚
雙魚座：
工作：與優秀人合作
感情：善解人意好評
財運：加強投資效益
雙魚幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。