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小孟老師分析今（25）日十二星座運勢，牡羊座幸運色是金色，金牛座要把握投資時機，雙子座桃花變多，巨蟹座投資要有耐心，獅子座會遇到願意提拔你的長官哦！牡羊座：工作：邏輯推演縝密感情：尊重對方家庭財運：擇優投資風險牡羊幸運色：金色貴人：雙子小人：處女金牛座：工作：客人回流量多感情：戀愛層次提升財運：把握投資時機金牛幸運色：灰色貴人：雙魚小人：牡羊雙子座：工作：事業有聲有色感情：桃花機會增多財運：瞭解公司業績雙子幸運色：白色貴人：魔羯小人：水瓶巨蟹座：工作：工作有目標感感情：主動才有機會財運：投資更有耐心巨蟹幸運色：藍色貴人：巨蟹小人：獅子獅子座：工作：長官願意提拔感情：互相理解對方財運：加強行情調查獅子幸運色：黃色貴人：獅子小人：天秤處女座：工作：與人互動和諧感情：珍惜彼此關係財運：掌握公司訊息處女幸運色：大紅色貴人：牡羊小人：金牛天秤座：工作：廣招賢能人士感情：順其自然強運財運：手握現金機會天秤幸運色：紅色貴人：金牛小人：射手天蠍座：工作：技能有望提升感情：良好信用有助財運：分散投資管理天蠍幸運色：銀色貴人：射手小人：天蠍射手座：工作：懂得讚美誇獎感情：分享生活喜悅財運：關注資本市場射手幸運色：卡其色貴人：天秤小人：雙子魔羯座：工作：企劃創意十足感情：表達愛慕之情財運：加強投資智慧魔羯幸運色：紫色貴人：水瓶小人：巨蟹水瓶座：工作：有利與人互動感情：保持理智付出財運：避免錯失趨勢水瓶幸運色：黑色貴人：處女小人：雙魚雙魚座：工作：與優秀人合作感情：善解人意好評財運：加強投資效益雙魚幸運色：淡藍色貴人：天蠍小人：魔羯