占卜師「道境塔羅」分析十二生肖今（25）日工作運勢與建議，屬龍信心受到外界影響，屬兔要勇敢面對問題，別被過去束縛，屬狗思緒清晰、適合處理重要決策或規劃未來。
鼠
今天充滿學習與行動力，適合接受新任務或嘗試不同的做法。建議保持積極態度，新的機會就在眼前。
牛
容易因情緒起伏影響判斷，也可能把壓力帶到工作中。建議先整理心情，再處理重要事情，避免意氣用事。
虎
面臨重要抉擇時容易猶豫不決。建議先蒐集完整資訊，再做決定，不要一直拖延。
兔
容易因遲遲不願改變而錯失新的機會。建議勇敢面對問題，別讓過去成為前進的阻礙。
龍
信心容易受到外界影響，遇到挑戰時可能想退縮。建議相信自己的能力，保持耐心，一步一步突破困難。
蛇
領導力與執行力提升，適合主導專案或帶領團隊。建議勇敢展現專業，容易獲得他人的信任與支持。
馬
人際運佳，直覺敏銳，容易建立良好的合作關係。建議多傾聽、多交流，將有助於事情順利推進。
羊
容易因逃避問題而讓事情停滯。建議正視需要解決的課題，越早處理越容易迎來轉機。
猴
原本的衝突有望逐漸化解，合作關係也開始改善。建議主動釋出善意，修復關係比爭輸贏更重要。
雞
過去讓你困擾的問題開始逐漸明朗。建議相信自己的判斷，別再被猜測或焦慮影響決策。
狗
思緒清晰、判斷果斷，適合處理重要決策或規劃未來。建議勇敢提出自己的想法，容易獲得認同。
豬
容易因猶豫不決而錯過改變的機會。建議放下對過去的執著，勇敢迎接新的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天充滿學習與行動力，適合接受新任務或嘗試不同的做法。建議保持積極態度，新的機會就在眼前。
牛
容易因情緒起伏影響判斷，也可能把壓力帶到工作中。建議先整理心情，再處理重要事情，避免意氣用事。
虎
面臨重要抉擇時容易猶豫不決。建議先蒐集完整資訊，再做決定，不要一直拖延。
兔
容易因遲遲不願改變而錯失新的機會。建議勇敢面對問題，別讓過去成為前進的阻礙。
龍
信心容易受到外界影響，遇到挑戰時可能想退縮。建議相信自己的能力，保持耐心，一步一步突破困難。
蛇
領導力與執行力提升，適合主導專案或帶領團隊。建議勇敢展現專業，容易獲得他人的信任與支持。
馬
人際運佳，直覺敏銳，容易建立良好的合作關係。建議多傾聽、多交流，將有助於事情順利推進。
羊
容易因逃避問題而讓事情停滯。建議正視需要解決的課題，越早處理越容易迎來轉機。
猴
原本的衝突有望逐漸化解，合作關係也開始改善。建議主動釋出善意，修復關係比爭輸贏更重要。
雞
過去讓你困擾的問題開始逐漸明朗。建議相信自己的判斷，別再被猜測或焦慮影響決策。
狗
思緒清晰、判斷果斷，適合處理重要決策或規劃未來。建議勇敢提出自己的想法，容易獲得認同。
豬
容易因猶豫不決而錯過改變的機會。建議放下對過去的執著，勇敢迎接新的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。