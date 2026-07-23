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高雄市長陳其邁繼年代民調獲得80.9％滿意度後，根據一項「115年07月高雄市長選情民調」顯示，陳其邁的施政滿意度，其中滿意度78.5％ 「非常滿意」逾三成六，不但跨越黨派，也在不同民調單位中獲得一致結果。值得注意的是，陳其邁的施政滿意度與年底高雄市長選舉的選情呈現高度相關。在對陳其邁表示滿意的受訪者中，有49.3％希望由民進黨籍的賴瑞隆接棒市長一職。根據震傳媒最新委託山水民意研究股份有限公司進行的「115年07月高雄市長選情民調」顯示，詢問「整體來說，對高雄市長陳其邁就任至今的施政表現，滿不滿意？」結果顯示，回答滿意的民眾合計達78.5％，其中「非常滿意」占36.6％、「還算滿意」占41.9％；回答不滿意者合計僅14.7％，「不太滿意」10.3％、「非常不滿意」4.4％；無明確意見者為6.9％。進一步交叉分析發現，陳其邁的施政滿意度在不同背景的受訪者中都維持高檔。以合併前縣市別區分，原高雄縣地區受訪者滿意度為80.7％，略高於原高雄市地區的76.6％。從政黨傾向來看，民進黨支持者對陳其邁的滿意度高達95.8％，國民黨支持者也有52.0％表示滿意，台灣民眾黨支持者滿意度為62.2％，即使是不偏任何黨的中間選民，滿意度也達75.5％，顯示陳其邁的施政表現獲得跨越傳統藍綠界線的肯定。若以泛藍、泛綠陣營區分，泛綠陣營滿意度95.6％，泛藍陣營滿意度52.8％，中間選民滿意度則為74.1％。性別方面，女性受訪者滿意度80.3％，略高於男性的76.6％。年齡層方面，20至29歲年輕族群滿意度最高，達89.2％；70歲以上長者滿意度也有81.9％；其餘各年齡層滿意度則多落在73％至78％之間，顯示各世代對陳其邁施政表現的評價普遍偏正面。值得注意的是，陳其邁的施政滿意度與年底高雄市長選舉的選情呈現高度相關。在對陳其邁表示滿意的受訪者中，有49.3％希望由民進黨籍的賴瑞隆接棒市長一職，僅23.0％希望由國民黨籍的柯志恩出任。整體而言，在賴瑞隆與柯志恩的市長選情對比中，民眾最希望由賴瑞隆出任市長者占39.6％，希望由柯志恩出任者占31.6％，另有28.8％未表態；若問及「比較看好誰會當選」，賴瑞隆看好度為50.3％，柯志恩則為22.8％，賴瑞隆持續保持領先態勢。