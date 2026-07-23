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百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯因HAHABABY捲入抄襲風波，至今仍未公開回應，夫妻倆也持續神隱。昨（22）日工作室員工蔡宗翰、洪＋0（洪嘉璘）分享替女兒兔兔慶祝3歲生日的照片，卻有眼尖網友發現，後方玻璃倒影疑似出現蔡阿嘎、二伯身影，引發熱議。不過蔡宗翰老婆今（23）日親自揭曉答案，笑喊：「不是新聞寫的那樣啦！」蔡宗翰老婆在IG公布答案，表示不少人都在猜照片中玻璃倒影的人物，她也直接解答：「玻璃倒影中出現的～～～就是最疼我們家兔兔的莎莎姨、和珊佑姨啦！」她也感謝兩人特地準備生日禮物，寫下：「謝謝妳們的禮物，兔兔有大家的愛和陪伴，絕對是個幸福的孩子。」最後還特地加上Hashtag強調：「不是新聞寫的那樣啦」，澄清倒影中的人物並非蔡阿嘎與二伯。由於蔡阿嘎、二伯自HAHABABY抄襲風波爆發後，YouTube、Podcast及社群平台皆停更，因此兩人動向格外受到關注。昨日兔兔生日照片曝光後，有網友放大照片，認為客廳櫥櫃玻璃反射中出現的身影疑似就是蔡阿嘎夫妻，相關畫面也迅速在網路上流傳，只不過抄襲風波延燒至今，蔡阿嘎夫婦至今都沒有出面說明。