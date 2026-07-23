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▲凱莉霍特爾週二清晨在馬里蘭州的一場車禍中喪生，得年19歲。（圖／美聯社）

▲凱莉霍特爾13歲時在《哥吉拉大戰金剛》飾演唯一能用手語和金剛溝通的人類，令全球影迷印象深刻。（圖／IMDb）

美國聽障女星凱莉霍特爾（Kaylee Hottle）5年前在電影《哥吉拉大戰金剛》中飾演用手語和金剛溝通的小女孩「吉雅」為影迷熟知，沒想到，她在當地時間21日凌晨不幸遇上車禍喪生，得年19歲，有台灣網友分享凱莉過去來台北參加田徑比賽的合照，難過地說：「謝謝妳曾經主動找我聊天...」一名女網友昨（22）日在社群平台發文悼念凱莉霍特爾，透露兩人在2024年臺北世界聽障田徑錦標賽有過短暫緣分，當時自己第一次擔任田徑志工，並協助國際手語翻譯，凱莉霍特爾當時主動找原PO聊天，並留下一張合照。女網友說：「第一次認識妳時，我就知道妳不只是一位努力的運動員，也是一位很有名、很認真的演員。但比起舞台上的光芒，我更記得妳私下那份親切、溫暖與可愛。妳總是帶著笑容，讓身邊的人感受到溫暖。能夠和妳相遇、聊天，甚至留下合照，對我來說都是非常珍貴的回憶。」聽聞凱莉霍特爾意外過世，女網友不敢相信，「真的很難過...明明還這麼年輕，怎麼就這樣離開了...」原PO追思凱莉：「妳在賽場上的堅持、專注與精彩表現，我會一直記得；而妳真誠善良的笑容，也會永遠留在我的心中。很慶幸曾經遇見妳，有妳真好。願妳在天堂沒有病痛，永遠快樂自在。一路好走，願妳安息（R.I.P.）。我們都會永遠記得妳。」該篇貼文引來不少網友關注，「原來她有來台灣參加比賽過」、「她真的很可惜...原本很期待她和金剛的後續發展」、「多謝妳分享她運動員時的相片，她會成為天使」、「好年輕就走了...正是要準備閃閃發光的時候」、「謝謝妳分享她來過台灣」、「人生無常，珍惜當下...希望她去了一個幸福快樂的國度。」凱莉霍特爾13歲時在《哥吉拉大戰金剛》飾演骷髏島土著伊維族的倖存者，也是唯一能用手語和金剛溝通的人類「吉雅」，沉穩的演出令全球影迷印象深刻，而2024年的《哥吉拉與金剛：新帝國》她再次回歸演出，該片也在全球獲得極佳的票房表現，沒想到，正值青春年華之際的凱莉因為意外而離世，讓影迷錯愕又不捨。