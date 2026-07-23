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伊朗戰爭持續升溫，伊朗盟友葉門胡塞組織（Houthis，又譯青年運動）日前宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，沙烏地阿拉伯今（23）日也證實有油輪在紅海遇襲。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，對胡塞組織感到非常失望，並警告若胡塞組織繼續攻擊商船，將追究伊朗的責任，「施以嚴厲的軍事懲罰」。川普最新在他個人Truth Social發文表示，「一年前，美國針對胡塞組織襲擊商船、干擾商業與貿易的行為，進行了非常強力的打擊。自那時以來，包括在我們與伊朗發生衝突期間，他們表現得相當有責任感。遺憾的是，他們現在又重蹈覆徹，昨晚向兩艘沙烏地阿拉伯的船隻開火」。川普強調，這篇發文將是明確警告，「如果他們再有此類行為，美國將追究伊朗的責任——因為胡塞組織是伊朗的代理人或者說傀儡——美國屆時將對伊朗以及胡塞組織本身施以嚴厲的軍事懲罰。我對胡塞組織感到非常失望，因為他們在此之前表現得一直非常專業且聰明」。之前有專家指出，若沙烏地阿拉伯在紅海的石油出口遭到阻斷，相當於全球石油供應再減少約7％，將加劇國際油價動盪。另外，美軍若介入紅海局勢，對胡塞組織實施攻擊，相當於被迫必須兩頭作戰，增加美軍在彈藥消耗以及兵力部署方面的壓力。另外，川普稍早也在Truth Social發文表示，與沙烏地阿拉伯達成的核協議僅限民用，不會涉及鈾濃縮，且沙烏地阿拉伯必須先加入亞伯拉罕協議才會生效。