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黃鐙輝近年不只演藝事業穩定，更因投資台積電、0050等市值型ETF累積千萬元資產，還曾分享靠著長期投資打造財富的心得。不過，事業、理財兩得意的他，健康卻再次拉警報，今（23）日出席台視全新旅遊實境節目《雙星家遊團》首映記者會時，透露最新健檢發現甲狀腺結節已出現鈣化，擔心有癌化風險，加上腎上腺皮質醇指數再度異常，決定下半年暫停拍戲，專心休養身體。台視全新旅遊實境節目《雙星家遊團》將於7月25日晚間10點首播，主持之一的黃鐙輝今天受訪時坦言，2024年健康檢查時，就曾因腎上腺皮質醇指數異常，被醫師警告若持續惡化恐危及生命，當時因此暫停拍戲休養，身體才慢慢恢復，沒想到最近再次健檢，除了甲狀腺結節出現鈣化，腎上腺皮質醇指數又再度異常，目前正等待複診與追蹤，評估是否要做穿刺以排查癌症風險。黃鐙輝分析問題與自己拍戲太投入有關，「就是我拍戲可能太投入了，把情緒用得太頻繁，一下子用了太多腎上腺素，最後整個指數疲乏掉了。」他也回憶，過去為了飾演癌症病患，曾完全不吃正餐，只靠黑咖啡搭配每天跑步一小時，一週狂瘦近5公斤，「我當時就是要頭暈、快死掉的感覺。」如今決定下半年暫時不接戲，改以錄通告為主，好好把身體養回來，現在體重已回到77、78公斤。不過他笑說休息不到2個月，就被老婆萁萁和岳母虧「怎麼整天在家」，忍不住自嘲：「我差點往生，結果還嫌我閒！」除了健康狀況受關注，黃鐙輝近年分享的投資策略同樣引發不少討論。他2024年為了替家人換更大的居住空間，在台積電股價約1000元時獲利出場，賣股支付新家頭期款，買下南港總價近5000萬元、約70坪的新房。即使後來台積電一路往上飆，他一點都不後悔，直言給家人一個避風港，比股票賺更多錢更重要。黃鐙輝今天也透露，自己的操作方式其實很簡單，只鎖定0050、006208等ETF，只要台股回檔、跌破自己設定的價位，就會持續分批加碼，靠著紀律投資慢慢累積財富；並巧妙運用高達3000萬的房貸進行利差配置，規劃在15年內打造未來每月30萬元的被動收入。