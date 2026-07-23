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▲新冠疫情升溫，屏東縣政府提醒民眾落實防疫措施。（圖／屏東縣府提供）

國內新冠疫情持續升溫，暑假期間民眾旅遊、聚會及參與大型活動機會增加，屏東縣政府衛生局提醒民眾，應提高防疫警覺，落實勤洗手、咳嗽禮節及接種疫苗等防護措施，前往醫療院所、人潮密集或通風不佳場所，以及接觸長者、免疫力低下等高風險族群時，建議自主佩戴口罩，降低病毒傳播風險。依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內新冠疫情已進入流行期，近期重症及死亡個案多集中於65歲以上長者及具慢性病史者，其中重症病例有74.5%為65歲以上長者、83.9%具有慢性病史，且92.5%未接種本季新冠疫苗。衛生局表示，新冠感染症狀多以呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等，部分患者可能出現嗅覺或味覺異常。衛生局指出，公費新冠疫苗提供滿6個月（180天）以上民眾接種，期限至今（115）年7月31日止，呼籲尚未完成本季疫苗接種的民眾，把握最後期限儘速接種，提升免疫保護力，降低感染後發展重症及住院風險。其中，65歲以上長者、免疫功能低下者等高風險族群，如已接種第1劑且間隔滿180天，應依建議接種第2劑，以獲得更完整防護。衛生局提醒，疫苗可有效降低重症發生率，是守護自身及家人健康的重要措施。衛生局也提醒，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等疑似新冠症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，可依醫師評估使用家用快篩，必要時由醫師開立抗病毒藥物治療，以降低併發重症或死亡風險。若出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清等重症警示症狀，應立即就醫，把握治療時機。