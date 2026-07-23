中央氣象署表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD13，已於今（23）日20時發展為第12號「未命名」輕度颱風。原先是準備升格紅霞颱風，氣象專家吳聖宇、氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即使日本氣象廳尚未完成國際命名，中央氣象署仍可依據自身監測結果先行升格並發布警報，過去艾利、米克拉颱風都曾出現相同情況。
重演「沒名字、先警報」！氣象署先於JMA發布海警
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西北太平洋及南海颱風的國際命名雖由日本氣象廳（JMA）負責，但中央氣象署擁有獨立分析與預報權限，若判定系統已達颱風標準，即使JMA尚未正式命名，也能率先升格並發布海上颱風警報，因此不必等待國際命名完成。
氣象署預報員鄭傑仁說明，亞太地區颱風是否生成，主要由日本氣象廳判斷為主，但菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，經氣象署今天晚上判斷後，已經達到輕度颱風等級，且位置相對接近台灣，因此將其升格至今年第12號颱風。
不過「國際尚未命名」，未來日本氣象廳若將其升格，就會使用「紅霞」，若日本氣象廳未升格，則持續使用「第12號颱風」稱呼。
艾利、米克拉颱風都曾發生！比國際命名早18小時
氣象專家吳聖宇表示，這種「國際尚未命名、台灣先發布警報」的情況雖不常見，但過去已有實例。2016年10月艾利颱風就是最具代表性的案例，當時氣象署發布海上颱風警報第1至第6報時，警報內容皆標示「國際尚未命名」，直到第7報日本氣象廳才完成命名，整整晚了18個小時。
此外，2020年的米克拉颱風也曾出現先發布海陸警、之後才完成國際命名的情況，因此今晚再度出現「沒名字、先警報」的颱風，也並非首次發生。
紅霞颱風接近中！外圍環流影響恐延續至下周
中央氣象署預報中心預報員曾昭誠表示，預計周五、周六最接近台灣，周五起天氣將逐漸受到影響，目前紅霞颱風暴風圈直接登陸台灣的機率仍偏低，但外圍環流帶來的水氣不可輕忽。
周末期間外圍環流水氣最為明顯，花東及南部降雨較顯著，東半部與南部沿海須留意長浪；西半部則位於背風側，除了高溫外，也有焚風發生的可能。不穩定天氣預估可能持續2至3天以上，大雷雨發生機率甚至有機會一路延續至下周一、二（27、28日）。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西北太平洋及南海颱風的國際命名雖由日本氣象廳（JMA）負責，但中央氣象署擁有獨立分析與預報權限，若判定系統已達颱風標準，即使JMA尚未正式命名，也能率先升格並發布海上颱風警報，因此不必等待國際命名完成。
不過「國際尚未命名」，未來日本氣象廳若將其升格，就會使用「紅霞」，若日本氣象廳未升格，則持續使用「第12號颱風」稱呼。
艾利、米克拉颱風都曾發生！比國際命名早18小時
氣象專家吳聖宇表示，這種「國際尚未命名、台灣先發布警報」的情況雖不常見，但過去已有實例。2016年10月艾利颱風就是最具代表性的案例，當時氣象署發布海上颱風警報第1至第6報時，警報內容皆標示「國際尚未命名」，直到第7報日本氣象廳才完成命名，整整晚了18個小時。
此外，2020年的米克拉颱風也曾出現先發布海陸警、之後才完成國際命名的情況，因此今晚再度出現「沒名字、先警報」的颱風，也並非首次發生。
中央氣象署預報中心預報員曾昭誠表示，預計周五、周六最接近台灣，周五起天氣將逐漸受到影響，目前紅霞颱風暴風圈直接登陸台灣的機率仍偏低，但外圍環流帶來的水氣不可輕忽。
周末期間外圍環流水氣最為明顯，花東及南部降雨較顯著，東半部與南部沿海須留意長浪；西半部則位於背風側，除了高溫外，也有焚風發生的可能。不穩定天氣預估可能持續2至3天以上，大雷雨發生機率甚至有機會一路延續至下周一、二（27、28日）。