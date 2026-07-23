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北市清查36家門市 倉庫查到1瓶問題苦茶油

新北市連淨綠色科技股份有限公司21日晚間自主通報新北市衛生局，其製造「有機苦茶油250 mL」（批號：26V224XW01）」檢出苯駢芘2.9 μg/kg 不符規定。北市衛生局前往棉花田總公司稽查，總計進貨720瓶苦茶油、3月陸續出貨至門市，經清查36家門市，有1瓶問題批號油品。目前相關系列全面預防性下架729瓶。北市衛生局科長林冠蓁提到，22日晚間接獲連淨有機苦茶油檢出致癌物相關通知後，第一時間立即前往棉花田總公司查察，經查共進貨720瓶，並於今年3月9日至3月28日間陸續出貨至棉花田生機園地通路販售。林冠蓁指出，北市衛生局立刻清查北市1家總公司及36家門市，共計37處，於門市倉庫查有「1瓶問題批號油品」，已要求業者不得販售；並就連淨公司於棉花田生機園地通路販售的苦茶油系列商品「全面預防性下架729瓶」，確保架上已無問題產品流通。根據新北衛生局會同衛福部食藥署前往連淨查核，此次生產該批苦茶油共5024罐(1932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售。「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售。2款共939罐(234.75 L)。