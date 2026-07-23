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▲英皇娛樂聲明全文。（圖／英皇娛樂 EEG臉書）

一代港星謝賢20日傳出離世消息後，港媒陸續報導死因是肺炎、4億元台幣遺產90%將給兩名孫子和張柏芝代管，10%由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷均分，但均未經由家屬證實，今（23）日謝霆鋒透過經紀公司英皇發聲明闢謠，痛批網路人士亂爆料，對逝者不敬，呼籲停止並刪除所有不實言論，否則將尋求法律途徑救濟權益。謝賢過世後，港媒報導他晚年身體欠佳、曾經因為肺炎住院且一度陷入昏迷，撐到兒子謝霆鋒返港見最後一面，以及傳出謝賢留下約1億港元（約合新台幣4億元）遺產，其中90%透過家族信託留給孫子Lucas與Quintus並由張柏芝代管，10%由謝霆鋒與謝婷婷平分。對此，謝霆鋒所屬的英皇娛樂發布嚴正聲明表示：「我們發現網路上一些不知內情人士就謝賢先生的『病因』及『遺產分配』等事宜捏造事實，公開發布虛假及惡意的資訊，造謠生事，引發大量網友誤解並跟風發表謝先生相關之不實的、侮辱誹謗的負面言論。」英皇強調逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應該受到法律保護與社會基本尊重，任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷或借逝者名義製造輿論的行為，均屬於對逝者的不敬，也構成侵權，「在此代表謝霆鋒先生就上述事宜特此嚴正聲明：任何人士應立即停止該等不實言論，並刪除所有已發布的不實言論及報導。」否則將訴諸法律解決，絕不姑息。