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美股週四（23日）開盤後道瓊工業指數大跌超過600點，隨後跌幅縮小至400點左右。由於特斯拉和Google母公司Aphabet的最新財報顯示，資本支出大增導致自由現金流轉負，讓外界擔憂鉅額AI投資是否能收到回報，特斯拉股價開盤就狂瀉近10％，讓股市承壓。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌415.67點或0.80％；標普500指數下跌57.55點或0.77％；那斯達克指數下372.997跌點或1.45％；費城半導體指數上漲38.84點或0.31％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.22％、 輝達下跌1.10％。記憶體類股則是表現搶眼，美光上漲3.83％、SanDisk上漲2.78％，SK海力士ADR股價也上漲6.89％，SpaceX股價則是下跌0.38％。根據《CNBC》報導，Alphabet股價下跌逾5％，此前該公司因強勁的AI需求，將2026年的資本支出預測上調至最高2050億美元。這項資本支出擴張出現在投資人近期對超大型雲端業者在AI領域的支出轉趨審慎之際，導致Alphabet股價疲軟下滑。特斯拉股價重挫約10％，最新公布財報顯示第二季獲利低於市場預期，且營運費用成長速度超越了營收成長，主要在於AI與機器人項目的支出大增，讓投資人擔憂這些巨額投資究竟是否能夠帶來合適的回報。另一方面，中東局勢持續緊張，隨著兩艘沙烏地阿拉伯油輪在紅海遇襲，國際油價再度推高，布蘭特原油期貨大漲約6％，已超過每桶99美元，逼近100美元的心理關卡。美國西德州原油期貨也上漲了超過5％，每桶價格超越91美元。德意志銀行在最新報告中指出，通膨仍然是市場關注的焦點，胡塞組織在紅海襲擊了兩艘油輪，引發了人們對衝突擴大的擔憂。因此，油價已上漲至近七週以來的最高點，也加劇了人們對美國聯準會（Fed）將被迫進一步升息的猜測。