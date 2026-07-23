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國民黨中常會昨提名台北市長蔣萬安等追求連任6縣市長，黨主席鄭麗文致詞時驚爆，「那時候我們都睡在一起」，說睡街頭、立法院、議場。蔣萬安今（23）日接受中廣前董事長趙少康專訪被問到此事，笑說鄭麗文意思是一起參與很多抗爭，當時黨團雖然只有30多位立委，但大家有向心力，所以鄭麗文才會說「我們不管睡在議場、街頭抗爭，都是聚在一起的。」蔣萬安接受趙少康專訪，被問到鄭麗文驚爆「那時候我們都睡在一起」，他笑說當時參與很多抗爭，不管是在立法院針對各項修法表達立場，或是街頭露宿、或睡在立法院議場，鄭麗文的意思是大家團結一心、凝聚力很強，當時黨團雖然人數很少，只有30多位立委，是少數中的少數，但即使人數少也有向心力，「所以鄭主席才會說我們不管睡在議場、在街頭抗爭，大家都是聚在一起的」。而趙少康問到平時如何維持好身材？蔣萬安笑說，因為他每天回去，還要值夜班抱二寶、三寶，所以這也算運動，可以鍛鍊肌肉，當然現在他們已經快20公斤，剛好差不多是啞鈴重量，但其實太太比較辛苦。蔣萬安續道，他現在這個年紀少吃澱粉，而且他過去很愛吃甜食，但現在也戒掉，不管是喝手搖飲或吃蛋糕，因為看很多網路上資訊，希望未來可以看到二寶、三寶成家立業，所以努力維持自己的健康。