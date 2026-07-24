「天線寶寶說你好～」丁丁、迪西、拉拉、小波即將來台灣過暑假了！經典兒童節目《天線寶寶》首間台灣快閃店，將於7月30日至9月5日在台北京站時尚廣場登場，現場打造五大打卡場景，並推出髮帶、雨傘、飲料提袋、馬克杯及門簾等多款全新周邊。除此之外，8月1日及8月8日將舉辦天線寶寶見面會，有機會與角色近距離合照，天線寶寶的粉絲們千萬不要錯過。
丁丁、迪西、拉拉、小波 五大打卡點重返神奇島
太陽公公出來了，本次暑期快閃店設於京站時尚廣場1樓大門口，入口處便能看見丁丁、迪西、拉拉與小波等身立牌排排站，以經典的「天線寶寶說你好！」迎接粉絲。現場規劃五大拍照場景，包括「神奇島櫥窗區」，還有四位天線寶寶從花叢間探出頭來，以及兩種版本的「天線寶寶四連拍」拍照牆。
「主視覺區」重現麥克風、魔法風車及大山丘等元素，還有「經典劇照與人氣夥伴」展示區，可以看見許多劇中道具，天線寶寶最熟悉的朋友：吸塵器「諾諾」也將現身。
多款全新周邊登場 雨傘、飲料提袋陪你出門
本次快閃店將推出多款全新周邊，從通勤、出遊到居家生活都能讓天線寶寶陪在身邊，包含五款「可收納式飲料提袋」，以及有丁丁、迪西、拉拉與小波四款「透明冷水瓶」，適合炎熱夏天補充水分。
兩款雨傘以天線寶寶大臉圖案鋪滿傘面，以及角色全身造型髮夾、大臉髮圈，還有多款壓克力鑰匙圈、搖搖樂鑰匙圈和絨毛別針，替日常穿搭增加亮點。
辦公桌也能「說你好」 馬克杯、滑鼠墊療癒日常
針對上班族，快閃店推出雙面小燈箱、滑鼠墊、馬克杯及杯墊等桌面周邊。六款繽紛滑鼠墊中，特別收錄丁丁揮手說再見的經典畫面，另有五款印上正能量文字的陶瓷馬克杯。
七款角色木杯墊，或寶寶奶昔、丁丁、迪西等八款陶瓷杯墊。角色造型磁鐵則能用來固定便條紙或布置辦公空間，讓工作桌多一點童趣。
戴上髮帶秒變天線寶寶 門簾打造療癒房間
居家系列同樣充滿天線寶寶元素，包括四宮格、天線寶寶做夢及「天線寶寶說你好」等四款長門簾，可搭配伸縮桿安裝，不需破壞牆面。
四款角色符號髮帶則分別以丁丁、迪西、拉拉與小波的頭頂天線為設計，洗臉、卸妝或居家休息時戴上，就能一秒化身天線寶寶。
8月兩場見面會別錯過 消費滿788元可拿拍照券
為慶祝台灣首間《天線寶寶》快閃店開幕，主辦單位將於8月1日及8月8日舉辦「天線寶寶見面會」。活動當天單筆消費滿788元，即可獲得見面會拍照券1張，每場限量前30名，同時可以獲得盲抽書籤1個，贈品數量有限，送完為止。
🟡《天線寶寶》快閃店活動資訊
📌日期：2026年7月30日至9月5日
📌地點：京站時尚廣場1樓大門口（台北市大同區承德路一段1號）
📌時間：週日至週四11時至21時30分，週五、週六11時至22時
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太陽公公出來了，本次暑期快閃店設於京站時尚廣場1樓大門口，入口處便能看見丁丁、迪西、拉拉與小波等身立牌排排站，以經典的「天線寶寶說你好！」迎接粉絲。現場規劃五大拍照場景，包括「神奇島櫥窗區」，還有四位天線寶寶從花叢間探出頭來，以及兩種版本的「天線寶寶四連拍」拍照牆。
「主視覺區」重現麥克風、魔法風車及大山丘等元素，還有「經典劇照與人氣夥伴」展示區，可以看見許多劇中道具，天線寶寶最熟悉的朋友：吸塵器「諾諾」也將現身。
本次快閃店將推出多款全新周邊，從通勤、出遊到居家生活都能讓天線寶寶陪在身邊，包含五款「可收納式飲料提袋」，以及有丁丁、迪西、拉拉與小波四款「透明冷水瓶」，適合炎熱夏天補充水分。
針對上班族，快閃店推出雙面小燈箱、滑鼠墊、馬克杯及杯墊等桌面周邊。六款繽紛滑鼠墊中，特別收錄丁丁揮手說再見的經典畫面，另有五款印上正能量文字的陶瓷馬克杯。
居家系列同樣充滿天線寶寶元素，包括四宮格、天線寶寶做夢及「天線寶寶說你好」等四款長門簾，可搭配伸縮桿安裝，不需破壞牆面。
四款角色符號髮帶則分別以丁丁、迪西、拉拉與小波的頭頂天線為設計，洗臉、卸妝或居家休息時戴上，就能一秒化身天線寶寶。
為慶祝台灣首間《天線寶寶》快閃店開幕，主辦單位將於8月1日及8月8日舉辦「天線寶寶見面會」。活動當天單筆消費滿788元，即可獲得見面會拍照券1張，每場限量前30名，同時可以獲得盲抽書籤1個，贈品數量有限，送完為止。
📌日期：2026年7月30日至9月5日
📌地點：京站時尚廣場1樓大門口（台北市大同區承德路一段1號）
📌時間：週日至週四11時至21時30分，週五、週六11時至22時