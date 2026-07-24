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丁丁、迪西、拉拉、小波 五大打卡點重返神奇島

▲《天線寶寶》快閃店主視覺區重現麥克風、魔法風車及神奇島等經典元素。（圖／天線寶寶快閃店提供）

多款全新周邊登場 雨傘、飲料提袋陪你出門

▲天線寶寶可收納式飲料提袋共有5款，平時可縮小掛在包包上，需要時再展開使用，售價168元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶角色造型雨傘推出2款，傘面印有角色大臉圖案，售價580元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

辦公桌也能「說你好」 馬克杯、滑鼠墊療癒日常

▲天線寶寶雙面小燈箱共有多款角色設計，可作為桌面及居家裝飾，售價188元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶陶瓷杯墊共有8款設計，收錄四位主角個人款及經典合照，售價199元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶造型磁鐵結合角色與花草圖案，可用來固定便條紙或裝飾空間，售價128元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

戴上髮帶秒變天線寶寶 門簾打造療癒房間

▲天線寶寶髮帶以四位主角的耳朵及招牌天線為造型，戴上可一秒化身角色，售價328元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

8月兩場見面會別錯過 消費滿788元可拿拍照券

▲《天線寶寶》快閃店將於7月30日至9月5日在京站時尚廣場1樓大門口登場。（圖／天線寶寶快閃店提供）

🟡《天線寶寶》快閃店活動資訊

▲快閃店期間單筆消費滿788元，可獲得天線寶寶盲抽書籤1個，共有丁丁、迪西、拉拉與小波4款。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲「神奇島櫥窗區」以花朵、草地及太陽寶寶打造童年場景，四位天線寶寶也現身窗面。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶壓克力鑰匙圈呈現角色玩球、滑板車等經典動作，售價268元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶搖搖樂吊飾加入蛋糕、熱氣球及飲料杯等可愛元素，售價288元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶陶瓷馬克杯推出5款花草風格圖案，讓角色陪伴粉絲的辦公日常，售價480元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

▲天線寶寶滑鼠墊推出6款設計，包括丁丁揮手說再見及四位角色合照，售價168元。（圖／天線寶寶快閃店提供）

「天線寶寶說你好～」丁丁、迪西、拉拉、小波即將來台灣過暑假了！經典兒童節目《天線寶寶》首間台灣快閃店，將於7月30日至9月5日在台北京站時尚廣場登場，現場打造五大打卡場景，並推出髮帶、雨傘、飲料提袋、馬克杯及門簾等多款全新周邊。除此之外，8月1日及8月8日將舉辦天線寶寶見面會，有機會與角色近距離合照，天線寶寶的粉絲們千萬不要錯過。太陽公公出來了，本次暑期快閃店設於京站時尚廣場1樓大門口，入口處便能看見丁丁、迪西、拉拉與小波等身立牌排排站，以經典的「天線寶寶說你好！」迎接粉絲。現場規劃五大拍照場景，包括「神奇島櫥窗區」，還有四位天線寶寶從花叢間探出頭來，以及兩種版本的「天線寶寶四連拍」拍照牆。「主視覺區」重現麥克風、魔法風車及大山丘等元素，還有「經典劇照與人氣夥伴」展示區，可以看見許多劇中道具，天線寶寶最熟悉的朋友：吸塵器「諾諾」也將現身。本次快閃店將推出多款全新周邊，從通勤、出遊到居家生活都能讓天線寶寶陪在身邊，包含五款「可收納式飲料提袋」，以及有丁丁、迪西、拉拉與小波四款「透明冷水瓶」，適合炎熱夏天補充水分。兩款雨傘以天線寶寶大臉圖案鋪滿傘面，以及角色全身造型髮夾、大臉髮圈，還有多款壓克力鑰匙圈、搖搖樂鑰匙圈和絨毛別針，替日常穿搭增加亮點。針對上班族，快閃店推出雙面小燈箱、滑鼠墊、馬克杯及杯墊等桌面周邊。六款繽紛滑鼠墊中，特別收錄丁丁揮手說再見的經典畫面，另有五款印上正能量文字的陶瓷馬克杯。七款角色木杯墊，或寶寶奶昔、丁丁、迪西等八款陶瓷杯墊。角色造型磁鐵則能用來固定便條紙或布置辦公空間，讓工作桌多一點童趣。居家系列同樣充滿天線寶寶元素，包括四宮格、天線寶寶做夢及「天線寶寶說你好」等四款長門簾，可搭配伸縮桿安裝，不需破壞牆面。四款角色符號髮帶則分別以丁丁、迪西、拉拉與小波的頭頂天線為設計，洗臉、卸妝或居家休息時戴上，就能一秒化身天線寶寶。為慶祝台灣首間《天線寶寶》快閃店開幕，主辦單位將於8月1日及8月8日舉辦「天線寶寶見面會」。活動當天單筆消費滿788元，即可獲得見面會拍照券1張，每場限量前30名，同時可以獲得盲抽書籤1個，贈品數量有限，送完為止。📌日期：2026年7月30日至9月5日📌地點：京站時尚廣場1樓大門口（台北市大同區承德路一段1號）📌時間：週日至週四11時至21時30分，週五、週六11時至22時