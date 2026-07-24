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今（115）年5-6月期統一發票將於明（25）日開獎，不過，財政部統計，3-4月期統一發票1000萬元特別獎還有6位中獎人未現身領獎，200萬特獎也有4人還沒領獎，而雲端發票百萬專屬獎則還有5張中獎發票未兌領獎金，領獎期限至9月7日，還沒對獎的人趕快找出當期發票，中獎也記得在期限內領獎。今年3-4月期統一發票中獎號碼已在5月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「19531471」，特獎200萬元中獎號碼為「85941329」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為20張及19張。不過，財政部表示，截至目前為止，3-4月期統一發票1000萬元特別獎，還有6張中獎發票未領獎，包括在Apple的App Store花200元買應用程式、在桃園市桃園區桃鶯路263號1樓三媽臭臭鍋消費230元、桃園市大園區和平西路1段272、276號7-ELEVEN45元買飲料、在台中市大雅區科雅路19號全家Family Mart花21元買飲料、在台中市南屯區惠文路499號全家Family Mart消費39元及在高雄市左營區至聖路200號中華電信繳付1399元行動月租費。至於200萬元特獎，目前也還有4張中獎發票沒來領獎，包括在台北市中山區林森北路263之4號、263之5號1樓樂法花消費201元飲品、在台中市后里區四村路48號全家Family Mart花23元買食品、在台南市中西區民族路2段331、333號7-ELEVEN消費59元、在台南市東區林森路1段341號台南市農會超市消費700元。另外，雲端發票100萬元專屬獎也還有5張中獎發票還沒兌領獎金，包括在Steam支付112元手機遊戲費、在台北市北投區稻香路81號全聯福利中心消費413元、台北自來水事業處繳付400元水費、在Uber Eats支付53元外送費、高雄市鳥松區中正路100-3號Smile速邁樂加油中心花200元加油。賦稅署提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期限至9月7日，使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。中獎民眾若已在今年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，今年3-4月期雲端發票中獎的獎金不論獎額，自6月6日起就會自動匯入該指定帳戶。若未及在今年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點及領獎時間領獎。