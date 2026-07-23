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一支TikTok影片爆紅 每週接單60筆

7000美元資本起家 擺脫性別歧視自己當老闆

女鎖匠罕見卻具有優勢

每天晚上，美國紐約市27歲女子約納（Sahar Yona）睡覺時身邊總會擺著兩支手機和一台音量開到最大的筆記型電腦，只為了能隨時接聽潛在客戶的電話，因為她的工作是24小時提供服務的獨立鎖匠。約納經營著「紐約鎖匠女孩」（Locksmith Girl of NYC）這個自創品牌，正以驚人的速度建立自己的客戶網絡。根據《CNBC》報導，今年1月，正值鎖匠業淡季，約納在TikTok上發布了一支影片，呼籲紐約女性如果深夜遇到需要開鎖的狀況，對於找男性鎖匠感到不安時，可以隨時找她幫忙。這支影片意外爆紅，獲得了超過60萬次的觀看數。從那時起，不論男女客戶的訂單蜂擁而至，每週接單量多達60筆。在今年夏天最忙碌的一天，她從凌晨4點一口氣工作到隔天凌晨1點。約納當初僅花了7000美元（約新台幣22萬元）購買首批工具。她進入這行純屬偶然，2021 年，當時失業的她前往一家鎖匠事務所應徵櫃檯接待員，面試官認為她的性格非常適合外勤，建議她考取鎖匠執照。約納笑說，「我當時這輩子連螺絲起子都沒握過」，但憑藉著一股衝勁與好勝心，她意識到「女性鎖匠」身份能讓她在男性主導的市場中脫穎而出。經過兩年的培訓、考照與積累經驗，她開始接單作業。然而，在擔任分包商期間，雖然收入與工時相對穩定，但同僚全為男性，她不時面臨來自客戶、同行甚至上司的性別歧視。這促使她在2024年11月決定自立門戶。如今，透過TikTok找到約納的客戶都知道她是獨自作業，通常也更有耐心。但「隨時待命」的創業生活也帶來了巨大的心理壓力。約納坦言，每當自己抽出一小時泡湯、打撞球或去中央公園遛狗時，心中都會浮現罪惡感。約納說，「我最大的恐懼就是離我的車太遠。這台車就是我的雙腿。我必須隨時準備好出發」。甚至當她與朋友聚餐時收到緊急通報，朋友也常常直接跳上她的車陪她去現場接單。在工作之餘，約納仍會不斷練習解鎖技巧。約納笑著表示，「我喜歡這份工作帶來的『叛逆感』，以合法的手段，進入那些原本為了把人擋在門外而設計的地方，這種感覺真的很棒」。約納並非網紅，TikTok帳號截至目前僅有11支影片，觀看次數最低的影片甚至沒有破千。但她那支意外爆紅的影片，訴求顯然擊中了市場痛點。雖然約納未公開個人具體收入，但她透露，如今自己創業的收益已遠超過去替大型鎖匠公司擔任外包商時的薪水。根據求職網站Indeed的數據，紐約鎖匠的平均年薪約為7萬6745美元（約新台幣245萬元）。在美國，女性進入鎖匠行業實屬罕見。根據美國勞工統計局（BLS）數據，在全美超過500萬名安裝、維護與修繕從業人員中，女性占比不足1％。然而，近年來選擇成為鎖匠的女性呈現上升趨勢。在北卡羅來納州經營家族鎖匠店長達31年的資深鎖匠理查茲（Jennifer Richards）指出，對於手巧且想自己創業的女性來說，鎖匠是個極具潛力的行業。理查茲表示，「女性鎖匠通常更有耐心思考問題，且擁有更細膩的手感，力道輕巧其實是個巨大優勢...你能更容易感應到鎖芯內部的細微位移」。理查茲估計，大多數鎖匠都是獨立作業。雖然鑽頭、鎖具與配鑰機等設備昂貴，但相較於其他產業，這是一個相對容易起步的藍領事業，通常只需要一輛改裝麵包車，而不必負擔實體店面與員工薪資。