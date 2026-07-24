女神周曉涵日前隨手發布下班時間和同事搭乘台北捷運的照片，意外成為韓國入口網站Naver閱讀量第一名的娛樂新聞，讓她宜古宜今的美貌再度成為話題，不過周曉涵曾經被翻出早年參加節目《我猜我猜我猜猜猜》時的片段，長相被網友質疑和今日差很多，對此，她當時發文坦言：「我並不是從小美到大的那種！」
周曉涵《我猜》片段出土 遭質疑美貌差很多
曾經有網友分享周曉涵年輕時以素人身分參加《我猜我猜我猜猜猜》錄影的影片，可見她留著旁分中長髮，戴黑框眼鏡，外貌清秀稚嫩，還稱不上是女神等級，對比現今的美貌，讓網友大呼「差很大」。
周曉涵自揭車禍往事 坦承不是從小美到大
針對此質疑，周曉涵當時發文表示，上節目時她20歲出頭，錄影前一個禮拜剛發生一場車禍，右臉遭受到嚴重撞擊傷及骨頭，在醫院躺了一個星期才出院，「因此節目上我的臉才會看起來不太對稱，有點怪怪的，還帶點腫腫的。」
周曉涵坦言，回頭看當時的自己也覺得外貌差別很大，「那時候怎麼會答應要去上我猜啊！什麼網路美女、眼鏡美女的，簡直尷尬癌大爆發！」她表示，自己並非從小美到大的類型，也有過很長一段「歪掉」的時期，後來嘗試矯正牙齒、臉部整骨，再搭配按摩和運動、吃營養品，同時多接觸美的事物，做些讓自己開心的事，身處在一個有愛的環境裡，才慢慢變成現在的樣子。
「女大十八變算什麼，七十二變都有可能，我接受身體裡破碎的聲音和癒合的過程」，周曉涵強調，現代科技有太多方法能讓人變美，但無可取代的是腦袋裡面裝的東西。
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曾經有網友分享周曉涵年輕時以素人身分參加《我猜我猜我猜猜猜》錄影的影片，可見她留著旁分中長髮，戴黑框眼鏡，外貌清秀稚嫩，還稱不上是女神等級，對比現今的美貌，讓網友大呼「差很大」。
針對此質疑，周曉涵當時發文表示，上節目時她20歲出頭，錄影前一個禮拜剛發生一場車禍，右臉遭受到嚴重撞擊傷及骨頭，在醫院躺了一個星期才出院，「因此節目上我的臉才會看起來不太對稱，有點怪怪的，還帶點腫腫的。」
周曉涵坦言，回頭看當時的自己也覺得外貌差別很大，「那時候怎麼會答應要去上我猜啊！什麼網路美女、眼鏡美女的，簡直尷尬癌大爆發！」她表示，自己並非從小美到大的類型，也有過很長一段「歪掉」的時期，後來嘗試矯正牙齒、臉部整骨，再搭配按摩和運動、吃營養品，同時多接觸美的事物，做些讓自己開心的事，身處在一個有愛的環境裡，才慢慢變成現在的樣子。
「女大十八變算什麼，七十二變都有可能，我接受身體裡破碎的聲音和癒合的過程」，周曉涵強調，現代科技有太多方法能讓人變美，但無可取代的是腦袋裡面裝的東西。