中央氣象署今（23）日稍早20時將熱帶性低氣壓TD13升格為今年第12號「未命名」輕度颱風，並於深夜23時30分發布海上警報，警戒範圍包含巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻。
今年第12號「未命名」輕度颱風發布海警！首波範圍曝光
熱帶性低氣壓TD13於23日23時的中心位置在北緯17.9度，東經125.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約680公里之處，前進方向以每小時25轉28公里速度，向西北西進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，七級風平均暴風半徑60公里。
📍海上警戒：巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
🟡陸上強風特報：颱風外圍環流影響，明（24）日基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。
🟡高溫資訊：颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，北部地區有焚風發生的機率，明（24）日白天台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。
氣象署預測，熱帶性低氣壓TD13於24日23時的中心位置將在北緯20.2度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約200公里之處。
目前氣象署發布海上警戒，表示巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。明日巴士海峽、台灣東半部海面及北部海面風浪將逐漸增大，晚起巴士海峽、東南部海面(含蘭嶼、綠島)及北部海面浪高可達3公尺以上。明晚起東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。
為何未命名先升格颱風？氣象署：已達輕颱等級
氣象署預報員鄭傑仁說明，亞太地區颱風是否生成，主要由日本氣象廳判斷為主，但菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，經氣象署今天晚上判斷後，已經達到輕度颱風等級，且位置相對接近台灣，因此將其升格至今年第12號颱風。
不過「國際尚未命名」，未來日本氣象廳若將其升格，就會使用「紅霞」，若日本氣象廳未升格，則持續使用「第12號颱風」稱呼。
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熱帶性低氣壓TD13於23日23時的中心位置在北緯17.9度，東經125.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約680公里之處，前進方向以每小時25轉28公里速度，向西北西進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，七級風平均暴風半徑60公里。
🟡陸上強風特報：颱風外圍環流影響，明（24）日基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。
🟡高溫資訊：颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，北部地區有焚風發生的機率，明（24）日白天台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。
氣象署預測，熱帶性低氣壓TD13於24日23時的中心位置將在北緯20.2度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約200公里之處。
目前氣象署發布海上警戒，表示巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。明日巴士海峽、台灣東半部海面及北部海面風浪將逐漸增大，晚起巴士海峽、東南部海面(含蘭嶼、綠島)及北部海面浪高可達3公尺以上。明晚起東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。
氣象署預報員鄭傑仁說明，亞太地區颱風是否生成，主要由日本氣象廳判斷為主，但菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，經氣象署今天晚上判斷後，已經達到輕度颱風等級，且位置相對接近台灣，因此將其升格至今年第12號颱風。
不過「國際尚未命名」，未來日本氣象廳若將其升格，就會使用「紅霞」，若日本氣象廳未升格，則持續使用「第12號颱風」稱呼。