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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 10 6-4-0 0.600 - 1 台鋼雄鷹 10 6-4-0 0.600 0 3 味全龍 11 6-5-0 0.545 0.5 4 統一獅 11 5-6-0 0.455 1.5 5 中信兄弟 10 4-6-0 0.400 2 5 富邦悍將 10 4-6-0 0.400 2

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 71 45-26-0 0.634 - 2 富邦悍將 70 38-32-0 0.543 6 3 台鋼雄鷹 70 36-33-1 0.52 8 4 統一獅 70 34-35-1 0.493 10 5 樂天桃猿 70 30-38-2 0.441 13.5 6 中信兄弟 69 24-43-2 0.358 19

▲統一獅近期吞下3連敗，洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，目標替球隊終止連敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）

▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手4連勝的味全龍，對決洋投鋼龍。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲富邦悍將「勝投王」李東洺今日掛帥先發，對決樂天桃猿「敗投王」艾菩樂。（圖／富邦悍將提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有3場比賽，中信兄弟持續在大本營洲際球場作戰，迎戰吞下3連敗的統一7-ELEVEn獅，洋投菲力士（Felix Pena）對決銳力獅（Denyi Reyes），尋求本季首勝；4連勝的味全龍南下踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）交手坎南（David Buchanan）；2連勝的富邦悍將前往臺北大巨蛋對決樂天桃猿，「勝投王」李東洺迎戰「敗投王」艾菩樂（Tyler Eppler）。🟡洲際賽事、開賽時間1835兄弟目前並列第5，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽5場，吞下3敗，防禦率5.68。菲力士本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.73。獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽11場，拿下3勝4敗，防禦率2.88。銳力獅本季與兄弟交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.04。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間1835雄鷹目前並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽10場，拿下5勝4敗，防禦率2.04。坎南本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.93。龍隊目前排名第3，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽14場，拿下4勝5敗，防禦率1.97。鋼龍本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.31。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間1835桃猿目前並列第1，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽14場，拿下1勝8敗，防禦率3.87。艾菩樂本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。悍將目前並列第5，今日由「勝投王」李東洺掛帥，本季出賽13場，拿下10勝2敗，防禦率2.05。李東洺本季與桃猿交手4場，拿下3勝，對戰防禦率2.10。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍洲際球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：10%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：10%📍大巨蛋（室內球場）氣溫：31度至32度降雨機率：20%