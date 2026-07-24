中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有3場比賽，中信兄弟持續在大本營洲際球場作戰，迎戰吞下3連敗的統一7-ELEVEn獅，洋投菲力士（Felix Pena）對決銳力獅（Denyi Reyes），尋求本季首勝；4連勝的味全龍南下踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）交手坎南（David Buchanan）；2連勝的富邦悍將前往臺北大巨蛋對決樂天桃猿，「勝投王」李東洺迎戰「敗投王」艾菩樂（Tyler Eppler）。《NOWnews》整理出7月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 10 6-4-0 0.600 -
1 台鋼雄鷹 10 6-4-0 0.600 0
3 味全龍 11 6-5-0 0.545 0.5
4 統一獅 11 5-6-0 0.455 1.5
5 中信兄弟 10 4-6-0 0.400 2
5 富邦悍將 10 4-6-0 0.400 2
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 71 45-26-0 0.634 -
2 富邦悍將 70 38-32-0 0.543 6
3 台鋼雄鷹 70 36-33-1 0.52 8
4 統一獅 70 34-35-1 0.493 10
5 樂天桃猿 70 30-38-2 0.441 13.5
6 中信兄弟 69 24-43-2 0.358 19
菲力士尋求本季首勝　對決3連敗老東家

🟡洲際賽事、開賽時間1835

兄弟目前並列第5，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽5場，吞下3敗，防禦率5.68。菲力士本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.73。

獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽11場，拿下3勝4敗，防禦率2.88。銳力獅本季與兄弟交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.04。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅近期吞下3連敗，洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，目標替球隊終止連敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）
▲統一獅近期吞下3連敗，洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，目標替球隊終止連敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）
4連勝龍隊踢館雄鷹　鋼龍對決坎南

🟡澄清湖賽事、開賽時間1835

雄鷹目前並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽10場，拿下5勝4敗，防禦率2.04。坎南本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.93。

龍隊目前排名第3，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽14場，拿下4勝5敗，防禦率1.97。鋼龍本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.31。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手4連勝的味全龍，對決洋投鋼龍。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹洋投坎南今日先發交手4連勝的味全龍，對決洋投鋼龍。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
「勝投王」李東洺掛帥　對決「敗投王」艾菩樂

🟡大巨蛋賽事、開賽時間1835

桃猿目前並列第1，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽14場，拿下1勝8敗，防禦率3.87。艾菩樂本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。

悍將目前並列第5，今日由「勝投王」李東洺掛帥，本季出賽13場，拿下10勝2敗，防禦率2.05。李東洺本季與桃猿交手4場，拿下3勝，對戰防禦率2.10。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將「勝投王」李東洺今日掛帥先發，對決樂天桃猿「敗投王」艾菩樂。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將「勝投王」李東洺今日掛帥先發，對決樂天桃猿「敗投王」艾菩樂。（圖／富邦悍將提供）
❗️7/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：10%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：10%

📍大巨蛋（室內球場）

氣溫：31度至32度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...