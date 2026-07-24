中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有3場比賽，中信兄弟持續在大本營洲際球場作戰，迎戰吞下3連敗的統一7-ELEVEn獅，洋投菲力士（Felix Pena）對決銳力獅（Denyi Reyes），尋求本季首勝；4連勝的味全龍南下踢館台鋼雄鷹，由鋼龍（Andrew Gagnon）交手坎南（David Buchanan）；2連勝的富邦悍將前往臺北大巨蛋對決樂天桃猿，「勝投王」李東洺迎戰「敗投王」艾菩樂（Tyler Eppler）。《NOWnews》整理出7月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月24日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月24日賽前）：
菲力士尋求本季首勝 對決3連敗老東家
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前並列第5，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽5場，吞下3敗，防禦率5.68。菲力士本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.73。
獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽11場，拿下3勝4敗，防禦率2.88。銳力獅本季與兄弟交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.04。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
4連勝龍隊踢館雄鷹 鋼龍對決坎南
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽10場，拿下5勝4敗，防禦率2.04。坎南本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.93。
龍隊目前排名第3，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽14場，拿下4勝5敗，防禦率1.97。鋼龍本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.31。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
「勝投王」李東洺掛帥 對決「敗投王」艾菩樂
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
桃猿目前並列第1，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽14場，拿下1勝8敗，防禦率3.87。艾菩樂本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。
悍將目前並列第5，今日由「勝投王」李東洺掛帥，本季出賽13場，拿下10勝2敗，防禦率2.05。李東洺本季與桃猿交手4場，拿下3勝，對戰防禦率2.10。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月24日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|10
|6-4-0
|0.600
|-
|1
|台鋼雄鷹
|10
|6-4-0
|0.600
|0
|3
|味全龍
|11
|6-5-0
|0.545
|0.5
|4
|統一獅
|11
|5-6-0
|0.455
|1.5
|5
|中信兄弟
|10
|4-6-0
|0.400
|2
|5
|富邦悍將
|10
|4-6-0
|0.400
|2
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|71
|45-26-0
|0.634
|-
|2
|富邦悍將
|70
|38-32-0
|0.543
|6
|3
|台鋼雄鷹
|70
|36-33-1
|0.52
|8
|4
|統一獅
|70
|34-35-1
|0.493
|10
|5
|樂天桃猿
|70
|30-38-2
|0.441
|13.5
|6
|中信兄弟
|69
|24-43-2
|0.358
|19
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前並列第5，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽5場，吞下3敗，防禦率5.68。菲力士本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.73。
獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽11場，拿下3勝4敗，防禦率2.88。銳力獅本季與兄弟交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.04。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽10場，拿下5勝4敗，防禦率2.04。坎南本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.93。
龍隊目前排名第3，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽14場，拿下4勝5敗，防禦率1.97。鋼龍本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.31。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
桃猿目前並列第1，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽14場，拿下1勝8敗，防禦率3.87。艾菩樂本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。
悍將目前並列第5，今日由「勝投王」李東洺掛帥，本季出賽13場，拿下10勝2敗，防禦率2.05。李東洺本季與桃猿交手4場，拿下3勝，對戰防禦率2.10。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。