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中東局勢持續惡化，國際油價自5月以來首次升破每桶100美元，加上Alphabet、特斯拉（Tesla）加劇了投資人對AI支出不斷增加的擔憂，美股週四明顯受壓，4大指數全收黑，道瓊工業指數、那斯達克指數皆下跌超過500點。綜合《CNBC》等外媒報導，葉門胡塞武裝聲稱對紅海2艘沙烏地阿拉伯油輪的攻擊負責，引發市場對中東衝突擴大的擔憂，油價因此飆升，給股市帶來更大壓力。此外，美國總統川普威脅轟炸伊朗基礎設施的舉動，也推高了油價。當天西德州原油 (WTI) 抽升6.17%，每桶收報92.19美元；布蘭特期油更攀升7.04%，每桶收報100.69美元，2者均創下自上月美伊達成臨時停火協議以來的最新高。而隨著油價上漲，美國公債殖利率也隨之上升。分析師認為，美伊新一輪衝突很難被忽視，不僅是因為油價，還因為殖利率曲線整體承壓，估計未來2到3個月，伊朗問題將再次成為焦點。23日收盤，美股道瓊工業指數重挫506.93點或0.97%，收51711.65點；標普500指數下跌90.66點或1.21%，收7408.30點；科技股為主的那斯達克指數下跌553.21點或2.15%，收25137.69點；費城半導體指數下跌66.83點或0.54%，收12343.84點。焦點個股方面，特斯拉股價大跌14.52%，Alphabet也重挫近7%，為表現最差的道指成份股；Meta、亞馬遜股價也下滑，跌幅分別為3.36%及4.57%。報導指出，Alphabet將2026年的資本支出預期，上調到1950億至2050億美元之間，高於先前預期的1800億至1900億美元，然而，近幾個月來，投資人對超大規模資料中心營運商，在AI領域的支出，普遍持謹慎態度。